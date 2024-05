Mireasa sezonul 9. Antonia a avut o discuție aprinsă cu doamna Daniela. Ce i-a cerut mama iubitului ei

După emisia de ieri, doamna Daniela și Antonia au purtat o discuție în care mama lui Cristian i-a oferit tinerei o serie de sfaturi.

Doamna Daniela a încercat să o convingă pe Antonia să vadă problemele cu care se confruntă în relația cu Cristian și dintr-o altă perspectivă.

“Așteptările sunt legate de tine. (…) Să spui până la capăt ce gândești, indiferent dacă ceilalți sunt sau nu de-acord cu tine. În momentul în care te ascunzi, atunci îți pierzi identitatea, nu mai ești tu”, i-a zis doamna Daniela.

Doamna Daniela și Antonia, discuție deschisă despre comportamentul Antoniei

Mama lui Cristian încerca să evidențieze că deși Antonia încearcă să se regăsească și să se exprime prin felul în care se îmbracă sau se machiază, lumea nu poate vede dincolo de acest strat și nu știe ce e în sufletul ei ș ice gândește.

Antonia i-a transmis că nu caută să mai dovedească nimic nimănui și că doar vrea să fie liniștită.

“E strict problema oamenilor dacă mă înțeleg sau nu. Eu nu caut să fiu înțeleasă. Și am obosit cu chestia, nu mai vreau să maid au un milion de explicații, să mi se răstălmăcească orice spun”, a zis Antonia.

Concurenta a mai adăugat că vrea să se simtă bine, să se relaxeze și să nu se mai streseze. Antonia a mai menționat că a început să se liniștească de câteva zile și asta îi face foarte bine.

Doamna Daniela i-a recomandat să fie ea însăși fix așa cum e în mod normal.

“Să dai spiritului tău libertatea de a fi bine”, i-a mai zis doamna Daniela.

Antonia a redeschis subiectul legat de faptul că nu a avut în viața ei un model de relație sănătoasă, iar acest lucru i-a cauzat foarte mult pentru că a trebuit să învețe singură tot ce ține de relații.

“Am conștientizat ce am greșit, important e să le înțeleg. Mie mi s-au dat peste cap toate principiile pe care le aveam până acum. Am crezut că sunt ok sau că nu fac nimic greșit. Și, cum am mai spus, nu este o scuză, dar este un motiv pentru că eu nu realizam ce înseamnă să ai o relație sănătoasă bărbat-femeie”, a zis Antonia.

Doamna Daniela i-a spus că Antonia simte uneor nevoia să scoată din ea chiar cele mai personale și intime lucruri și simte nevoia să caute niște răspunsuri.

“Apoi fiecare își spune părerea, iar asta te ajută. (…) Eu nu te învionăvățesc. Din strigătul ăla al lui Cristian, eram și eu inclusă. (…) În momentul în care ți-ai cerut iertare înseamnă că ai conștientizat partea ta de vină. Și celălalt are, ele coexistă, plusul cu minusul”, spune doamna Daniela.

Doamna Daniela i-a zis că ispitele sunt mai mari atunci când e declarativă și spune că vrea să fie mai relaxată. Antonia a ascultat-o cu atenție.

“Tocmai de aceea te-ai și expus, ca să te înțelegi”, a mai adăugat doamna Daniela.

Mama lui Cristian i-a spus la final că nimeni nu deține adevărul. În emisie, Gabriela a întrebat-o pe Antonia care sunt temerile ei în relația ei cu Cristian. Antonia a zis că va face o listă dacă e nevoie, pentru că nu știe ce să îi răspundă.