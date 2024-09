Mireasa sezonul 9. Antonia a pus pe jar imaginația internauților când a apărut îmbrăcată în cea mai sexy ținută. Cum arată

Antonia, fosta concurentă Mireasa din sezonul 9, a postat pe contul ei de Instagram o fotografie care i-a lăsat pe urmăritorii ei cu gura căscată.

Antonia din sezonul 9 Mireasa a devenit o femeie singură de puțin timp, după cee a și Cristian au decis să pună punct relației lor. Antonia și Cristian din sezonul 9 Mireasa au format unul dintre cele mai controversate cupluri, având parte de o dragoste cu năbădăi.

Antonia de la Mireasa, mai sexy ca niciodată

Chiar dacă și-au dat șansa de a se cunoaște real și în afara casei Mireasa, se pare că diferenețele dintre ei i-au făcut să nu mai continue relația. Antonia a povestit recent că fiecare își dorea lucruri diferite pentru viitor și a mai cântărit și faptul că Antonia nu are o relație bună cu doamna Daniela, mama lui Cristian.

Prin urmare, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar acum Antonia se exprimă așa cum simte, ca o femeie liberă.

Recent, fosta concurentă Mireasa a postat o fotografie foarte îndrăzneață, într-o ținută sexy care a atras atenția fanilor.

Antonia a ales să poarte ceea ce pare a fi o fustă neagră scurtă, un sutien negru și dresuri negre din plasă. La această ținută, ea a asortat o pereche de botine negre cu toc care i-au completat perfect look-ul.

Cu părul lung lăsat pe spate și un machiaj care i-a evidențiat ochii, Antonia a pus pe jar imaginația internauților, iar fotografia a strâns sute de aprecieri în doar câteva ore.

În secțiunea de comentarii, mulți dintre cei care i-au urmărit parcursul la Mireasa au complimentat-o pentru stilul și personalitatea ei.

“Ești frumoasă, deșteaptă, inteligenta, empatica și cel mai important ai un suflet de aur ! Capu sus și mergi înainte! You always be a Queen! Ai grijă de tine și viata îți va dărui tot ceea ce îți dorești și meriți tot ceea ce este mai bun !”

“Ce panteră periculoasă”

“Uită l pe cristian, nu te merită!”

“Antonia, sper din suflet să nu-l mai cauți pe Cristian și să nu-i răspunzi dacă te sună ! Nu merită nici măcar !Ai grijă de tine”

“Ești minunată, Antonia! ❤️Să fii mereu sursă de iubire, inspirație, frumusețe, bunătate, armonie.”

Se pare că aproape toți urmăritorii Antoniei o sfătuiesc să nu se mai împace cu Cristian și să îl uite, semn că Antonia pare acum mult mai bine fără el și chiar străucește de când a ales să se pună pe ea pe primul loc.

