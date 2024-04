Mireasa sezonul 9. Imagini cu plecarea lui Dani. Ce gest frumos au făcut concurenții pentru el și doamna Mihaela

Dani și doamna Mihaela au părăsit casa Mireasa vineri, 19 aprilie 2024, după ce fetele au făcut nominalizări.

Dani și doamna Mihaela și-au luat la revedere de la concurenții din casa Mireasa, după ce au fost eliminați în ultima Gală.

Cei doi au avut și o surpriză plăcută, în timp ce discutau, pentru ultima dată în casa Mireasa, cu fetele, băieții și mamele.

Mireasa sezonul 9. Imagini cu plecarea lui Dani și a doamnei Mihaela

Imagini emoționante din casa Mireasa, de unde doamna Mihaela și fiul Dani au plecat. Cei doi au petrecut ultimele momente în competiția matrimonială de la Antena 1.

Dani a fost nominalizat de concurente să părăsească casa, așa că asta s-a și întâmplat. La plecare, a îmbrățișat pe toată lumea.

Pentru că sâmbătă a fost ziua doamnei Mihaela, toți cei prezenți i-au cântat ”La mulți ani”. Apoi, au ieșit cu toții pe terasă și au aplaudat la plecarea celor doi.

”Nu sunt supărată. Lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Nimic nu e întâmplător. Mi-aș fi dorit să rămân în casă dacă Daniel era bine, dar, știți, nu alegem noi”, a zis doamna Mihaela.

După două săptămâni jumătate în casa Mireasa, Dani spune că nu a simțit nicio conexiune din partea fetelor, dar nici din partea lui pentru ele.

”De asta nu am simțit să fac nici ceva forțat. Nu înseamnă că am dormit în papuci sau alte chestii. Nu am vrut să mă forțez cu absolut nimic, consider că este normal să vină cineva, să aibă și el șansa să cunoască persoana potrivită pentru el. La mine nu a fost să fie”, a explicat el.

