O fostă concurentă a sezonului 8 Mireasa este însărcinată. Ea și soțul ei au anunțat că vor deveni părinți în 2026

Pe 1 ianuarie 2026, o fostă concurentă Mireasa a dat vestea că va deveni mămică. Luiza din sezonul 8 este însărcinată.

Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 14:22 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 14:26
Luiza și Ionuț așteaptă un bebeluș. Fosta concurentă a sezonului 8 Mireasa a dat vestea sarcinii pe rețelele sociale. „Mai bine doi decât unul… și funia împletită în trei nu se rupe ușor”, a transmis Luiza pe Instagram.

Luiza și Ionuț au publicat pe rețelele sociale imagini cu ei ținând în mâini ecografia, botoșei albaștri de bebeluș, o hăinuță de copilaș. Cei doi viitori părinți și-au luat și șepci pe care scrie mamă și tată.

Luiza a început o relație cu iubitul ei în luna mai 2024, iar lucrurile au evoluat foarte repede între ei. În august 2024, în vacanța din Bulgaria, băiatul și-a cerut iubita în căsătorie. În iunie 2025, Luiza și Ionuț s-au căcăstorit.

Luiza a fost concurentă în sezonul 8 Mireasa. Tânăra a intrat în competiție cântând o melodie de muzică populară la petrecere. Atunci, Maria Dragomiroiu a prezentat-o ca pe o tânără talentată, însă mai târziu a spus că va și rămâne în casă, în calitate de concurentă. Luiza a avut o apropiere de Bogdan, însă lucrurile nu au mers între ei. Fata a mărturisit că a fost apoi dezamăgită când Bogdan s-a împăcat cu Andreea. Ulterior, Luiza și Alex s-au apropiat, însă fata a spus că între ei nu poate fi decât o prietenie.

În sezonul 9 Mireasa, Luiza a venit într-o seară să le cânte concurenților. După petrecere, tânăra a stat de vorbă cu cei aflați în casă și le-a dat câteva sfaturi. Valentin s-a arătat interest de a o chema în competiție pentru el, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. „Mi-a plăcut prezența Luizei. E o fată frumoasă, e interesantă. Mi-ar plăcea să vină în casă. Să o cunosc mai bine. Mai multe nu pot spune, până nu văd”, a spus Valentin. Luiza a aflat despre gândurile lui Valentin dintr-un live de pe Tiktok, în care se duela cu Alex Macarie. Fata nu a spus multe despre dorința concurentului de la Mireasa, dar s-a arătat surprinsă.”Pe bune?!”, a zis Luiza și a început să râdă. ”Și ce a zis Valentin?”, i-a întrebat ea pe internauți, după ce aceștia i-au spus că băiatul a vorbit la Mireeasa Capriciile Iubirii despre ea.

Luiza este make-up artist. Se consideră ambițioasă și prietenoasă. Tânăra a absolvit doar liceul, pentru că și-a dorit să fie independentă și să muncească de la 18 ani. Luiza este pasionată de fotbal. A jucat 4 ani fotbal de performanță.

„Am plecat în străinătate la 19 ani. După ce m-am angajat la cafenea am întâlnit un băiat și am plecat amândoi în Anglia. Au fot momente foarte grele pentru mine. După 6 luni de relație băiatul respectiv m-a înșelat după ce eu mi-am lăsat familia și am plecat cu el. A întâlnit o fată. Ea mi-a scris ce se întâmplă. L-am iertat cu condiția să ne întoarcem în țară. Totul a fost ok, ne-am mutat singuri. După 3 ani m-a înșelat din nou. L-am prins cu o fată la 3 dimineața. Era în mașină pe bancheta din spate cu o femeie”, a povestit Luiza.

