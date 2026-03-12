Antena Căutare
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au stabilit data cununiei religioase. Când plănuiesc să facă nunta

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au stabilit data nunții. Cei doi vor face în 2027 cununia religioasă. 

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 17:07 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 17:12
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au stabilit data cununiei religioase.

Lavinia și Adin au programat pentru luna august a anului 2027 nunta. La 3 luni de când s-a încheiat sezonul 12 Mireasa, Lavinia și Adin se bucură de o căsnicie fericită și deja au stabilit data nunții.

Lavinia a fost întrebată pe rețelele sociale când va avea loc cununia religioasă și cum se înțelege cu Adin de când s-a terminat sezonul lor de Mireasa.

Ce anunț a făcut Lavinia, la 3 luni de când ea și Adin au câștigat sezonul 12 Mireasa. Tânăra a avut o veste pentru susținători

Astfel, la aproape 3 luni de când ea și Adin au câștigat sezonul 12 Mireasa, Lavinia a făcut un anunț

„Nunta va fi pe 21.08.2027. Ne înțelegem foarte bine și chiar nu mai avem certuri, chiar ne-a prins foarte bine experiența din casa Mireasa, că ne-am descoperit acolo”, le-a spus Lavinia celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Ce a spus Lavinia după ce s-a speculat că este însărcinată. Fata a spus care e adevărul

Cum a început povestea de dragoste dintre Lavinia și Adin

Lavinia și Adin au format primul cuplu din sezonul 12 Mireasa, însă nici povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de evenimente. Încă de la început, cei doi și-au atras atenția reciproc. În urma Task-lui alinierii, fata l-a ales pe acesta pentru primul date și rapid, și-a dat seama că Adin este singurul băiat către care vrea să își îndrepte atenția.

Cei doi au intrat într-o cunoaștere oficială pe 20 august 2025, după ce băiatul a declarat că îi place „tot la ea”. Același lucru a spus și fata despre el. La scurt timp, însă, aceasta a fost curtată de un fost concurent, Raul, care i-a trimis un cadou și i-a spus că nu se potrivește cu Adin. De asemenea, și băiatul a primit o scurisoare în care ea nu era privită cu ochi buni.

Tinerii au trecut totuși peste părerile celor din afara casei și s-au declarat un cuplu, după ce Adin i-a oferit un buchet de flori fetei, în gală. Bucuria lor nu a durat prea mult, pentru că la următoarea petrecere concurentul a fost dezamăgit de gesturile ei față de Sorin. Ambii au plâns, iar doamna Adriana i-a sfătuit să se despartă.

După mai multe discuții tensionate și marcate de gelozii, ei au pus punct relației, în direct: „Nu suntem potriviți și mai bine ne oprim aici!”. Pe parcursul perioadei, oricât au încercat aceștia să stea departe unul de celălalt, nu au reușit,

Mai mult, Adin chiar a spus că ar vrea să o cunoască mai bine pe Ștefania, iar Lavinia pe Liviu. Toate acestea, însă, nu s-au concretizat pentru ei erau cu gândul unui la celălalt. După o amplă dezbatere și discuții despre adevăratele lor sentimente, s-au sărutat. Simona Gherghe le-a dat la dispoziție o zi în care să clarifice situația dintre ei și de ziua ei de naștere, Lavinia și Adin au intrat, din nou, în cuplu.

Parcursul ei a fost marcat și de o serie de certuri intense. Fata a trăit experiența Mireasa la maxim și nu s-a ferit să spună ceea ce simte în discuțiile cu Ștefania și pe finalul emisiunii cu Emily și Denisa, cele care îi erau prietene.

În gala Mireasa de pe 5 decembrie 2025, Lavinia a apărut cu inelul de logodnă pe deget. Adin și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor de vis, amândoi fiind extrem de emoționați. Ei s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025, în compania familiilor și în Finala Mireasa din 19 decembrie 2025 și-au jurat iubire pentru totdeauna.

Mireasa, sezon 13. Claudia are o nouă teorie, după ce a crezut că Daniel o place pe Diana! Pe cine crede că a pus ochii,...
