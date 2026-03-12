Mireasa, sezon 13. Claudia are o nouă teorie, după ce a crezut că Daniel o place pe Diana! Pe cine crede că a pus ochii, de fapt

După ce Claudia s-a despărțit de Daniel, tânăra a venit cu o nouă teorie! Pe cine crede că a pus ochii tânărul, de fapt. Descoperă ce s-a aflat în ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubiirii.

Claudia i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a anunțat, în live, faptul că a decis să se despartă de Daniel, pe care l-a acuzat că o place pe Diana. Totuși, la ceva timp după, concurenta a venit cu o altă teorie. Descoperă în rândurile de mai jos pe cine crede ea că a pus ochii Daniel, de fapt, dar și ce s-a aflat în ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Claudia are o nouă teorie, după ce a crezut că Daniel o place pe Diana! Pe cine crede că a pus el ochii, de fapt, la Mireasa. Meciul iubirii

Vă reamintim faptul că Daniel a fost părăsit de Claudia în timpul unui live, după ce tânăra a dezvăluit faptul că a realizat că nu este iubită de Daniel și că nu poate continua alături de el. Despărțirea a fost urmată apoi de numeroase discuții aprinse și tânăra a rămas cu numeroase semne de întrebare, pe care a dorit să și le lămurească ulterior.

Daniel a părut calm și nu s-a ferit să își exprime punctul de vedere de față cu alte mame sau confrunte din casă. O simplă întrebare pusă de Daniel a stârnit noi semne de întrebare în casa Mireasa. Meciul iubirii, iar camerele de supraveghere au surprins totul!

Curios dacă Roxana se îndreaptă spre Marian, acesta a deschis o discuție care a atras imediat atenția Claudiei. Aceasta a tras cu urechea și, observând interesul lui Marian pentru părerile Roxanei, aceasta a început să se întrebe dacă nu cumva Daniel ar putea avea un interes ascuns față de concurenta în cauză!

Mai mult decât atât, aceasta a luat-o la discuții și pe Diana și i-a cerut părerea, încercând să înțeleagă ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel. Așa s-a născute teoria ei potrivit căreia concurentul ar fi pus ochii pe Roxana, nu pe Diana, așa cum a crezut inițial.

Ulterior, Claudia nu s-a putut abține și a discutat cu Roxana despre aceste presupuneri: „Tu ce părere ai despre Daniel? Te-ai vedea cu el într-o relație? Eram curioasă, așa. Nu ți se pare că încearcă să se apropie de tine?”.

„De ce te gândești că aș putea să fiu cu Daniel?”, a zis Roxana.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

