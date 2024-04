O mai știi pe Beatrice, tânăra de la Capricii pe care Antonio a invitat-o în casa Mireasa? Cum arată și ce mai face acum

Vă amintiți de Beatrice Iuga, tânăra pe care Antonio a invitat-o în competiția Mireasa pentru a-l cunoaște? Pe vremea aceea, tânăra era panelist la Mireasa, Capriciile Iubirii. Iată cum arată acum!

În sezonul 9 Mireasa, Simona Gherghe le-a spus concurenților o poveste din sezonul 7, care îi avea ca protagoniști pe Antonio și Beatrice, tânăra care era invitată pentru a comenta materialele de la Mireasa Capriciile Iubirii.

Cum arată acum Beatrice, fata pe care Antonio a invitat-o în casa Mireasa

Beatrice este o tânără încântătoare care publică imagini cu ea purtând ținute îndrăznețe și machiaje speciale. Fosta invitată de la Mireasa, Capriciile Iubirii este activă în mediul online și publică, de asemenea, imagini de la sală. Potrivit profilului ei de Instagram, Beatrice este absolventă a Facultății de Drept.

În prezent Beatrice este foarte preocupată de un stil de viață sănătos și merge la sala de fitness în mod regulat, publicând în mediul online imagini realizate în ținute sport.

Maria și Antonio s-au căsătorit și au câștigat Finala sezonului 7 Mireasa, în prezent cei doi având o căsnicie fericită. Totuși, parcursul lor în casa Mireasa nu a fost unul lipsit de provocări. La un moment dat, când ei erau despărțiți, băiatul a recunoscut că i-a atras atenția una dintre invitatele permanente de la Mireasa, Capriciile Iubirii, de la vremea aceea. Este vorba despre Beatrice Iuga.

Antonio a câștigat task-ul cabinei telefonice, care are ca premiu o noapte la hotel alături de partener. Pentru că băiatul nu avea cuplu la momentul câștigării task-ului, el a ales ca premiu posibilitatea de a o invita pe Beatrice în casa Mireasa pentru a se cunoaște reciproc.

Băiatul a invitat-o pe tânără, fata i-a promis că se gândește și ulterior a revenit cu un răspuns negativ.

”Răspunsul este ”NU”. Prefer să-l urmăresc de acasă și să văd concret comportamentul lui. Așa am hotărât să fac. În legătură cu invitația lui, am tot stat pe gânduri, am primit sute de mesaje. Alegerea a fost strict după ce am simțit eu și după ce consider că e mai bine. Apreciez atenția pe care mi-o oferă, însă simt că nu este suficient. Neîncrederea persistă”, a zis tânăra prin telefon.

După refuzul de la Beatrice, concurenții singuri din casa Mireasa au stat cu toții în aceeași casă, moment în care Antonio și Maria au realizat că nu sunt indiferenți unui față de celălalt. Atunci, Maria și Antonio s-au împăcat, iar Beatrice i-a sugerat că a făcut alegerea cea bună:

„Transmiți că în sfârșit ai găsit persoana care să te cumințească. Iar în legătură cu mine, cu noi doi, cu ce a fost, clar nu ar fi ieșit ce trebuia”, a spus Beatrice pe vremea aceea.