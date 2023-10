O mai ții minte pe Costinela de la Miresa sezonul 3? Ce mai face și cum arată fosta concurentă, la 3 ani de la terminarea sezonului în care a participat la show-ul matrimonial de la Antena 1.

În 2021, Costinela pășea cu multe speranțe în casa Mireasa. Visa să întâlnească pe cineva și să-și întemeieze familia mult dorită. Însă nu a fost să fie.

În competiția matrimonială, tânăra a format un cuplu, de scurtă durată, cu Ionuț. Fără să discute în prealabil cu Ionuț, Costinela a fost cea care a anunțat că ea și fiul doamnei Victoria nu mai formează un cuplu.

Motivul? Ei bine, Costinela era convinsă că doamna Victoria, mama lui Ionuț, nu o place.

”După ce am stat în emisiune, eram afară cu doamna Daniela, Victoria a trecut pe lângă noi și nici nu s-a uitat la mine. Nu are rost. Nu mă simt eu bine. Nu mai suntem un cuplu, suntem prieteni de competiție. Știi bine că eram de aseară schimbată și nu am stat amândoi.”, a afirmat Costinela.

În prezent, Costinela are 34 de ani și este foarte activă în social media. Recent a glumit pe seama situației ei civile.

”Când ai 34 și tot îți cauți scuze pentru că nu te-ai măritat până la anii ăștia”, a scris ea în clipul pamflet. Costinela a folosit următorul sunet: ”N-am fost mireasă nici anul ăsta. Că tot bărbați din ăștia de nimic am găsit”.

În ultimii ani, Costinela și-a mai închis părul și parcă strălucește. Noul look o prinde de minune. Dincolo de trendurile de pe Tikok și glumele pe care le face în social media, ea nu se afișează cu niciun bărbat.

Profită de rețelele sociale însă pentru a își promova munca. Tânăra este stilist protezist de unghii și postează des imagini cu rezultatele pe care le obține.

Cine este Costinela Manea. Ce spunea la intrarea în casa Mireasa

Costinela Manea, din Focșani, avea 31 de ani când a participat la Mireasa. La testimonial afirma că participarea în emisiune e ca o provocare.

"Sunt din Focșani, am 31 de ani și am lucrat ca operator bancar. Am simțit că trebuie să fiu aici. Cei din familie au fost uimiți, nu se așteptau, însă mă susțin. Ei consideră că fiecare decizie pe care o iau este bună pentru mine. Este o provocare pentru mine, însă și o experiență frumoasă. Mă descurc și cu gătitul. Îmi plac lucrurile simple, mai ales cartofii prăjiți", a declarat Costinela Manea la Mireasa sezon 3.

Costinela Manea susținea că își dorește copii și spunea despre ea că e o fire hotărâtă. Ba mai mult, puncta că nu se gândește de două ori ce să facă, merge pe instinct. Își dorea ca tatăl copiilor ei să fie inteligent, responsabil, serios, hotărât, să-i ofere liniștea de care are nevoie.

Legat de aspectul fizic, aceasta spune că viitorul soț trebuie să fie înalt, brunet (ea are 1.72 înălțimea). Mai mult decât atât, el ar trebui să se modeleze după ea și să nu fie atras de celelalte femei.