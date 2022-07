O mai ții minte pe doamna Mia de la Mireasa sezon 2? Ce mai face mama lui David

În urmă cu aproape 2 ani, doamna Mia și David pășeau în casa Mireasa. Cei doi au fost vocali încă de la începutul competiției, iar doamna Mia a fost desemnată, nu o dată, Mama Săptămânii de către publicul emisiunii.

Ce face acum doamna Mia de la Mireasa sezon 2

Doamna Mia a avut o mulțime de conflicte în casa Mireasa și de multe ori a afirmat că dorește să se întoarcă la ea acasă, în frumoasa Grecia.

A rămas, însă, până în Marea Finală, acolo unde David și Anda și-au unit destinele. Acum, doamna Mia este foarte activă în mediul online.

Pe pagina personală de Facebook, aceasta postează des imagini din Grecia și ține legătura cu susținătorii ei. Mama lui David nu s-a schimbat deloc în ultimii ani.

Când are timp liber, doamna Mia se bucură din plin de zilele de plajă și își spune părerea despre cele mai interesante evenimente de la Mireasa sezon 5. Iată cum arată:

Ce poveste de viață are doamna Mia de la Mireasa

Doamna Mia are o poveste de viață cutremurătoare. Și-a pierdut doi copii într-un mod înfiorător, cu 23 de ani în urmă.

”Îmi aduc aminte f bine. Parcă a fost ieri. Vedeam moțul la căciulă, au fost într-un singur sicriu. Pe 24 martie, când era ziua lor, mereu îmi amintesc de ei. Aveau 4 ani și erau singuri în casă, tatăl lor era plecat la băut și eu la cumpărături”, își începea doamna Mia povestea.

La întoarcere, a fost întâmpinată de o vecină, care i-a dat vestea tragică. ”Unde ai umblat, copiii au dat foc la casă. Au murit toți”, i-a zis ea.

De durere, a recurs la un gest pe care l-a regretat imediat: ”Eu atunci am vrut să mor. Am luat 30 de somnifere, dar nu am pățit nimic”.

A aflat abia a doua zi că ceilalți trei copii au supraviețuit. În curând avea să afle că nu micuții au provocat incendiul, ci o vecină, pe care a iertat-o.

”Nu a intrat niciun vecin, dincolo era ziua unui copil și nu și-au dat seama. Ceilalți trei m-au motivat să merg mai departe. Copiii și acum își amintesc, ei au reușit să iasă”, a povestit mama lui David.

Tot timpul se gândește la pruncii care au pierit. ”Îi visez, dar nu împreună”.