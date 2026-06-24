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O nouă poveste de iubire scrie un capitol emoționant în Casa Mireasa! Simona Gherghe a anunțat a treia logodnă din sezonul 13

Mireasa a adus încă un moment memorabil pentru concurenți și telespectatori! Pentru a treia oară în acest sezon, iubirea a triumfat, iar alți tineri din Casă au decis să facă primul pas pentru a-și uni destinele printr-o promisiune făcută din suflet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 16:37 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 16:39
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O nouă poveste de iubire scrie un capitol emoționant în Casa Mireasa! Simona Gherghe a anunțat a treia logodnă din sezonul 13 | antena 1
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A treia logodnă a adus emoții, aplauze și urări superbe, demonstrând că dragostea își găsește întotdeauna drumul atunci când inimile bat la unison.

Uneori, iubirea apare când te aștepți mai puțin, iar Alan Șercăianu și Ema Ghiulgian au demonstrat acest lucru. Tânăra nu a intrat în competiție de la început, ci pe parcurs, însă a reușit să îi fure inima alesului său. Astfel, cei doi au dus relația la următorul nivel și s-au logodit într-un cadru superb. Plin de emoție, tânărul a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, făcându-i și câteva declarații inedite.

Aflată la Aeroportul Tuzla, Ema a avut parte de o nouă experiență, însă aceasta nu credea că urmează să primească una dintre cele mai importante întrebări din viața sa. Chiar în timpul unei filmări, iubitul ei a surprins-o, apărând alături de ea.

“Toată viața vreau să fiu alături de tine. Ești cea mai frumoasă! Mi-ai oferit sprijin, liniște și Casa Mireasa mi-a devenit acasă datorită ție. Până acum, te-am ales în fiecare zi. Astăzi îmi doresc să te aleg în continuare pentru fiecare zi. Vrei să fii soția mea?”, a spus tânărul, iar concurenta a răspuns: “Da, vreau! Nu pot să cred. Te iubesc enorm!”.

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Momentul a fost primit cu aplauze și urări frumoase din partea colegilor din competiție, iar gazda emisiunii, Simona Gherghe, i-a felicitat pe cei doi: “Felicitări! Să fie într-un ceas bun! A fost foarte frumos și emoționant momentul.”.

Alan Șercăianu și Ema Ghiulgian formează al treilea cuplu logodit la Mireasa în sezonul 13. Printre cei care au făcut primul pas pentru a fi împreună o viață întreagă se mai numără și Amalia Antimir și Sebastian Zalomir și Giulia Rezmeliță și Alexandru Bănică.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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