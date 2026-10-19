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Patrick și Simina formează oficial un cuplu! Reacția concurenților de la Mireasa și cum a stârnit Veronica gelozia între cei doi

Simina și Patrick s-au sărutat la Mireasa și au confirmat că formează un cuplu oficial. Ce declarație de iubire a făcut concurentul și de ce a fost Simina geloasă pe Veronica.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 16:02 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 16:03
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Simina și Patrick au făcut un pas important în relația lor, la Mireasa, și au devenit oficial un cuplu. Cei doi s-au sărutat în fața celorlalți concurenți, care i-au aplaudat, însă momentele romantice au fost urmate și de o situație tensionată.

Simina și Patrick s-au sărutat în timpul activității desfășurate în Casa Mireasa

„Ați emanat o energie! Ce s-a întâmplat, inimă?”, a întrebat-o doamna Flori pe Simina.

„Plâng de fericire. Emoția asta... Emoția asta de rușine, să nu pot să-l privesc în ochi. Nu știu, mi-e rușine, nu am pățit până acum”, a răspuns concurenta.

Bucuria momentului nu a durat însă mult, deoarece la petrecere au apărut nemulțumiri. Simina a fost deranjată de un gest al lui Patrick, care ar fi luat-o pe Veronica de după cap în timp ce ea nu era lângă el.

„Am plecat două minute de acolo și a luat-o pe Veronica de după cap”, a spus Simina.

„Nu contează, frate, că a băut. Nu e ok. Cum să o ia pe Veronica? Două minute am plecat de lângă el și a luat-o pe Veronica de după cap”, a adăugat concurenta.

Simina, geloasă pe Veronica. Cum a reacționat Patrick

Patrick a aflat despre nemulțumirea Siminei, iar aceasta nu a ezitat să-i spună direct ce a deranjat-o.

„Nu vreau să vorbesc. Două minute am plecat de lângă tine și ai pus mâna pe Veronica”, i-a reproșat ea lui Patrick.

Ulterior, Simina a amenințat în glumă că va merge și ea să danseze cu alți concurenți.

„Hai că mă duc și eu să dansez cu Radu, cu Alberto”, a spus Simina.

Într-un moment care a părut să fie marcat de gelozie, Patrick a încercat să o liniștească. Cu toate acestea, Simina i-a transmis că gestul său ar putea să-i schimbe părerea despre el.

„Mă faci să-mi schimb părerea”, a spus concurenta.

Patrick a explicat că nu a avut intenții romantice în privința Veronicăi și că a considerat-o doar un prieten.

„Eu am considerat-o ca pe un prieten băiat, nu ca altceva”, a spus Patrick.

Declarația de iubire făcută de Patrick pentru Simina

În ciuda tensiunilor de la petrecere, Patrick și-a exprimat sentimentele pentru Simina într-un moment de sinceritate, în timp ce se afla singur pe terasă. Concurentul a vorbit despre intensitatea emoțiilor sale și despre dorința de a-și construi un viitor alături de ea.

„Nu pot să explic acest sentiment. E mai presus decât orice. Nu știu ce am spus acum o săptămână pe balansoar, dar acum sunt cel mai sincer și sunt cel mai sincer, e femeia perfectă și o iubesc cel mai mult, o femeie ca ea nu există și o femeie ca ea nu mai există, nu aș putea să mă supăr pe ea chiar niciodată. Îmi doresc să fiu cu ea”, a spus Patrick.

Concurentul a continuat să vorbească despre planurile sale de viitor și despre cât de mult își dorește ca relația lor să continue și după încheierea experienței din emisiune.

„Abia aștept să plecăm de aici, să ne facem un viitor împreună. Deci o iubesc din toată inima mea”, a declarat acesta.

Simina și Patrick au devenit un cuplu oficial

Declarația lui Patrick a fost primită cu aplauze de către concurenți, în cadrul galei live. Ulterior, cei doi au fost întrebați dacă se consideră un cuplu oficial, iar răspunsul lor a fost afirmativ.

„Asta înseamnă că, la finalul celor 14 zile, o să ne luăm la revedere de la voi. Sunt convinsă că aceste zile au însemnat foarte multe lucruri și au venit la pachet cu multe trăiri. Mai povestim maine mai multe”, a spus Andreea.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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