Au ieșit scântei între Alberto și Valentin, în ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa! Ulterior, Paula a făcut afirmații ce au enervat-o pe Claudia. Descoperă ce s-a întâmplat.

Tensiunile cresc tot mai mult între cuplul format din Alberto și Paula și cel format din Valentin și Claudia. Descoperă în rândurile de mai jos cât de departe au ajuns concurenții cu reproșurile și cu jignirile, în ediția din 13 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1.

Paula, filmată când vorbește codat despre Claudia, la Mireasa! A fost nevoită să recunoască tot! Ce au făcut Alberto și Valentin

De câteva zile, Alberto continuă să o acuze pe Claudia de falsitate, iar tensiunile au început să crească tot mai multe între cuplul format din Paula și Alberto și cel format de Valentin și Claudia.

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Valentin nu a mai suportat jignirile și replicile dure ale lui Alberto la adresa Claudiei și a reacționat: „Automat mă doare și pe mine! Nu pot să rămân indifferent”.

„O luăm de la zero cu victimizarea. Și cât egoism pot să văd de când sunt aici. Nu vorbesc și după aia, dintr-odată, am foarte multe de spus”, au fost vorbele Paulei, transmise în limbaj codat.

„Aștept prima greșeală și îi articulez”, a mărturisit Alberto, în timp ce stătea alături de iubita lui.

Ulterior, la testimonial, Paula a fost nevoită să dea cărțile pe față și să recunoască faptul că s-a referit la Claudia: „Pot spune că văd sentimente, dar nu la modul ăla la care să rămână”.

Alberto, în schimb, a ajuns să o aducă în discuție chiar și pe mama Claudiei, lucru ce a deranjat-o pe concurentă.

În Live, Paula a încercat să spună faptul că nu a vrut să își dea cu părerea despre Claudia, însă a fost nevoită să facă acest lucru, căci i s-a cerut. Simona Gherghe i-a spus că limbajul codat e interzis și, dacă nu ar fi dat cărțile pe față, ar fi riscat o sancțiune pentr toată casa. Cum a reacționat Claudia când a văzut imaginile, dar și ce au făcut Valentin și Alberto după schimbul acid de replici? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.