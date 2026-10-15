Petru a recunoscut ce fete i-au atras atenția, în ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Petru este noul concurent din casa Mireasa. Regatul inimii și tânărul a avut ocazia să petreacă niște timp în casa fetelor. Ulterior, tânărul a dezvăluit ce concurente i-au atras atenția, în ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1.

Petru, noul concurent din casa Mireasa, a spus ce fete i-au atras atenția! Alberto a avut o reacție neașteptată, după dezvăluire

Vă reamintim faptul că în ediția precedentă a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, un nou concurent a intrat în competiție, în dorința de a-și găsi jumătatea perfectă. Tânărul se numește Petru, are 25 de ani și de meserie este kinetoterapeut. Tânărul a fost sportiv de performanță și apoi a decis să urmeze cursurile facultății de kinetoterapie, dar ulterior a renunțat și acum are o firmă de marketing împreună cu fratele său.

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La scurt timp după ce a intrat în competiție, tânărul a avut ocazia de a sta de vorbă cu tinerele din show. Un detaliu inedit este faptul că, atunci când Veronica și-a deschis sufletul în fața lui Petru, Andreea a intervenit imediat și i-a reproșat faptul că nu e momentul să discute astfel de lucruri.

Ajuns apoi în casa băieților, Petru a fost întrebat ce fete i-au atras atenția și acesta a spus că Paula este una dintre ele, detaliu ce nu a fost bine primit de Alberto, care a avut câteva comentarii pe marginea acestui subiect. În plus, noul concurent a spus că i-a plăcut și de Andreea și de Alexandra, dar că se referă momentan doar la aspectul fizic și că rămâne de văzut.

„Dar cel mai mult de Paula”, a zis tânărul.

Ulterior, în Live, Simona Gherghe a cerut mai multe detalii de la Petru.

„Mă bucur că nu ai reacționat cum ai reacționat tu de obicei. Dar se vede că fierbi”, a zis prezentatoarea.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.