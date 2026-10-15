Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Petru, noul concurent din casa Mireasa, a spus ce fete i-au atras atenția! Alberto a avut o reacție neașteptată, după dezvăluire

Petru, noul concurent din casa Mireasa, a spus ce fete i-au atras atenția! Alberto a avut o reacție neașteptată, după dezvăluire

Petru a recunoscut ce fete i-au atras atenția, în ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 13:46 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 14:56
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Petru este noul concurent din casa Mireasa. Regatul inimii și tânărul a avut ocazia să petreacă niște timp în casa fetelor. Ulterior, tânărul a dezvăluit ce concurente i-au atras atenția, în ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1.

Petru, noul concurent din casa Mireasa, a spus ce fete i-au atras atenția! Alberto a avut o reacție neașteptată, după dezvăluire

Vă reamintim faptul că în ediția precedentă a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, un nou concurent a intrat în competiție, în dorința de a-și găsi jumătatea perfectă. Tânărul se numește Petru, are 25 de ani și de meserie este kinetoterapeut. Tânărul a fost sportiv de performanță și apoi a decis să urmeze cursurile facultății de kinetoterapie, dar ulterior a renunțat și acum are o firmă de marketing împreună cu fratele său.

Citește și: Discuții fără perdea despre Veronica, în casa băieților! Cât de departe a mers Radu cu afirmațiile și ce s-a văzut, la Mireasa

La scurt timp după ce a intrat în competiție, tânărul a avut ocazia de a sta de vorbă cu tinerele din show. Un detaliu inedit este faptul că, atunci când Veronica și-a deschis sufletul în fața lui Petru, Andreea a intervenit imediat și i-a reproșat faptul că nu e momentul să discute astfel de lucruri.

Ajuns apoi în casa băieților, Petru a fost întrebat ce fete i-au atras atenția și acesta a spus că Paula este una dintre ele, detaliu ce nu a fost bine primit de Alberto, care a avut câteva comentarii pe marginea acestui subiect. În plus, noul concurent a spus că i-a plăcut și de Andreea și de Alexandra, dar că se referă momentan doar la aspectul fizic și că rămâne de văzut.

„Dar cel mai mult de Paula”, a zis tânărul.

Ulterior, în Live, Simona Gherghe a cerut mai multe detalii de la Petru.

„Mă bucur că nu ai reacționat cum ai reacționat tu de obicei. Dar se vede că fierbi”, a zis prezentatoarea.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Andrei Beleuț, reacții dure după ce Valentin l-a trimis în cursa de eliminare, la Mireasa! Ce a putut să spună...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei
Observatornews.ro Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an
Antena 3 O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Andrei Beleuț, reacții dure după ce Valentin l-a trimis în cursa de eliminare, la Mireasa! Ce a putut să spună
Andrei Beleuț, reacții dure după ce Valentin l-a trimis în cursa de eliminare, la Mireasa! Ce a putut să spună
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Doi concurenți au intrat în cursa de eliminare, după ce a sunat AdrenaLinia! Cine riscă să plece din competiție
Doi concurenți au intrat în cursa de eliminare, după ce a sunat AdrenaLinia! Cine riscă să plece din competiție
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x