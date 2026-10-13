La scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa, Ronaldo a fost cuprins de remușcări și nu și-a mai putut ascunde lacrimile. S-a aflat ce obiect îndrăzneț i-a dat Irina, la plecare.

În ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Ronaldo a fost cuprins de remușcări și nu a putut să își ascundă lacrimile. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat cu tânărul, dar și ce obiect îndrăzneț a primit acesta de la iubita lui, la plecarea din casa Mireasa.

Ronaldo, în lacrimi și cuprins de remușcări! Ce s-a întâmplat cu tânărul, după ieșirea din casa Mireasa! Ce obiect i-a dat Irina

Ronaldo a părăsit competiția după gala Mireasa din 9 octombrie 2026. Vă reamintim faptul că trei concurenți au fost într-o cursă de eliminare săptămâna trecută. Cu un procent de 19,65 % dintre voturi, Cristian a fost concurentul salvat. Ronaldo a obținut 20,89 % dintre voturi, iar 59,46 % dintre voturi au mers că tre Maria, însă fiindcă aceasta s-a clasat pe locul 3 în topul fetelor, tânăra s-a salvat și cel eliminat a fost chiar Ronaldo, spre marea dezamăgire și durere a Irinei. Cei doi îndrăgostiți au mai apucat să stea puțin împreună, după ce Irina a primit șansa de a sta o oră cu Ronaldo. Cei doi și-au spus vorbe de încurajare și au profitat de ultima clipă petrecută împreună. Ulterior, Simona Gherghe a anunțat că tânărul a primit șansa de a fi în continuare prezent la Mireasa. Capriciile iubirii pentru a se implica în cele întâmplate în emisiune.

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În ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Ronaldo a fost prezent și a dezvăluit detalii surprinzătoare, prin care a demonstrat faptul că este cuprins de remușcări. Tânărul nu și-a ascuns lacrimile și a avut curajul să își deschidă inima și să facă mai multe confesiuni:

„E greu, e foarte greu să mă uit de pe canapea sau să stau în pat și să mă uit ce face, știind că am fost acolo și că aș fi putut să schimb anumite lucruri. Aș fi schimbat multe, probabil m-aș fi luptat mai mult, aș fi spus că vreau să rămân. Și aș fi spus că, până la urma urmei, în viața asta nu totul se termină până nu s-au auzit fluierul final. Iar eu probabil că am renunțat înainte ca fluierul de final să se audă și asta cred că regret și îmi pare rău”, a fost confesiunea tânărului, care a recunoscut că a fost copleșit când a aflat cât de apreciată este relația lui cu Irina în afara emisiunii, în rândul fanilor emisiunii.

Tot în această ediție s-a aflat și faptul că, la plecare, Irina i-a făruit un obiect îndrăzneț iubitului ei.

„Mi-a dat brățara de la mama lui. Și i-am dat crucea mea de aur, la care țin foarte mult. Alta, la care țin mult și e foarte importantă. Și i-am mai dat ceva: una dintre rochițele mele de noapte, cu parfumul meu”, a fost mărturisirea complet neașteptată făcută de Irina pentru doamna Flori și câteva dintre concurentele din casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.