Situație complet neașteptată în ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa! Veronica și Radu au fost filmați în timp ce se sărută și au parte de momente de apropiere!

În ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, Simona Gherghe a prezentat imagini cu o situație complet neașteptată: Veronica și Radu au flirtat și s-au tachinat unul pe celălalt până când au ajuns să se apropie atât de mult încât au ajuns să se sărute! Descoperă ce a urmat, spre marea uluire a tuturor!

Veronica de la Mireasa, gesturi îndrăznețe față de Radu! Imaginile cu apropierea dintre cei doi au atras atenție tuturor, în ediția din 12 octombrie 2026

Au ieșit scântei între Radu și Veronica, lucru ce i-a lăsat fără cuvinte pe cei din casa Mireasa! Concurenții s-au distrat de minune la petrecerea de sâmbătă și acest lucru s-a văzut din plin, mai ales în cazul unora dintre tineri.

Veronica, de exemplu, s-a lăsat dusă de val și nu și-a mai putut ascunde atracția pentru Radu. Cei doi au dansat din ce în ce mai sexy și a fost mai mult decât evident faptul că flirtează unul cu celălalt. Mișcările tot mai îndrăznețe ale blondinei par să îi fi plăcut lui Radu, care a ajuns chiar să se sărute cu aceasta. Cei doi s-au lăsat pradă unor trăiri de moment și s-au sărutat pătimaș, ajungând chiar să cadă pe podea și să râdă ulterior cu poftă.

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Așa cum era de așteptat, camerele de filmat au surprins întregul moment și subiectul a fost abordat în ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Surprinzător este faptul că, deși imaginile au fost mai mult decât grăitoare, Radu a recunoscut faptul că exisăt o atracție între el și Veronică, însă consideră că nu dorește o relație cu aceasta.

Totuși, un detaliu important de menționat este faptul că Simona Gherghe a criticat atitudinea lui Radu de a-i da speranțe Veronicăi și de a spune ulterior faptul că nu își dorește nimic cu respectiva concurentă. Ce detalii au mai ieșit la iveală, după difuzarea imaginilor? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.