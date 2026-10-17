În ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, un scandal de proporții s-a iscat între Anne-Mary și doamna Flori, iar camerele de filmat au surprins totul!

Au ieșit scântei în casa Mireasa între Anne-Mary și doamna Flori, iar camerele de filmat au surprins totul! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și de la ce a pornit totul, în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Scandal de proporții între Anne și doamna Flori, de față cu toți cei prezenți, la Mireasa! Ce adevăruri au ieșit la iveală

Fetele au modificat lista de cumpărături, fără să se consulte cu doamna Flori și nu a mai durat mult până ce au ieșit scântei.

„Să nu mai fie tâmbălău, da. Am evitat un conflict. Nu le fac conflictele, le evit. Tot timpul ies discuții și durează 10 ani. Dacă eu am renunțat la tot, și la pateu? Și la pateu. Am tăiat tot, și dulcele meu. Că dacă mă mai apuc și eu să zic ce-mi trebuie, nu ne ajunge!”, a spus Anne-Mary, extrem de supărată de faptul că mereu ies discuții atunci când vine vorba de lista de cumpărături din casa Mireasa, într-o discuție cu doamna Elena, doamna Carmen și Claudia.

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„Problema e gunoiul de acolo, sacul de gunoi, sticlele de acolo. Eu am dat de dimineață cu aspiratorul, am cusut perna. Alea sunt problemele”, a spus doamna Elena.

„Tot timpul trebuie să fie probleme pnetr că așa e tot timpul când e doamna Flori mama săptămânii. Și eu o să-mi mențin părerea”, a spus Anne-Mary.

„Eh, stați liniștite. Totul e cu un rost, ce n-ați înțeles până acuma?! Despre ce vorbim...”, a mărturisit doamna Carmen.

„Sincer, mie nu mi-a plăcut atitudinea și cum s-a pus problema ieri la lista de cumpărături, da? Nu mi-a plăcut că am zis de sucuri. A zis: oricum vă tăiam din ele, oricum vă tai din ele. Calmează-te! Că eu n-am venit să cer ulei de măsline, n-am venit să cer șapte chile de brânză, n-am venit să cer nimic. Hai, lăsați-mă în pace, că am impresia că sunt aici niște fițe și niște figuri pe care noi acasă nu le avem. Fițe și figuri pe burta goală”, a mai spus Anne.

Nu a durat mult și doamna Flori s-a luat de Veronica pentru faptul că a lăsat o clătită pe masă, motiv pentru care nu a mai stat pe gânduri și a aruncat desertul la gunoi, spre uimirea celor prezenți. Nu a durat mult și un schimb acid de replici s-a iscat între Anne-Mary și doamna Flori.

„Chiar căutați ceartă”, i-a zis Anne, la un moment dat.

Cât de departe s-a ajuns cu scandalul?

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.