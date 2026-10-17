Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Scandal de proporții între Anne și doamna Flori, de față cu toți cei prezenți, la Mireasa! Ce adevăruri au ieșit la iveală

Scandal de proporții între Anne și doamna Flori, de față cu toți cei prezenți, la Mireasa! Ce adevăruri au ieșit la iveală

În ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, un scandal de proporții s-a iscat între Anne-Mary și doamna Flori, iar camerele de filmat au surprins totul!

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 14:59 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 15:43
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Au ieșit scântei în casa Mireasa între Anne-Mary și doamna Flori, iar camerele de filmat au surprins totul! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și de la ce a pornit totul, în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Scandal de proporții între Anne și doamna Flori, de față cu toți cei prezenți, la Mireasa! Ce adevăruri au ieșit la iveală

Fetele au modificat lista de cumpărături, fără să se consulte cu doamna Flori și nu a mai durat mult până ce au ieșit scântei.

„Să nu mai fie tâmbălău, da. Am evitat un conflict. Nu le fac conflictele, le evit. Tot timpul ies discuții și durează 10 ani. Dacă eu am renunțat la tot, și la pateu? Și la pateu. Am tăiat tot, și dulcele meu. Că dacă mă mai apuc și eu să zic ce-mi trebuie, nu ne ajunge!”, a spus Anne-Mary, extrem de supărată de faptul că mereu ies discuții atunci când vine vorba de lista de cumpărături din casa Mireasa, într-o discuție cu doamna Elena, doamna Carmen și Claudia.

Citește și: Alberto, cuprins de frământări după ce a aflat de scrisoarea primită de Paula! Ce gest neașteptat a făcut mama tinerei

„Problema e gunoiul de acolo, sacul de gunoi, sticlele de acolo. Eu am dat de dimineață cu aspiratorul, am cusut perna. Alea sunt problemele”, a spus doamna Elena.

„Tot timpul trebuie să fie probleme pnetr că așa e tot timpul când e doamna Flori mama săptămânii. Și eu o să-mi mențin părerea”, a spus Anne-Mary.

„Eh, stați liniștite. Totul e cu un rost, ce n-ați înțeles până acuma?! Despre ce vorbim...”, a mărturisit doamna Carmen.

„Sincer, mie nu mi-a plăcut atitudinea și cum s-a pus problema ieri la lista de cumpărături, da? Nu mi-a plăcut că am zis de sucuri. A zis: oricum vă tăiam din ele, oricum vă tai din ele. Calmează-te! Că eu n-am venit să cer ulei de măsline, n-am venit să cer șapte chile de brânză, n-am venit să cer nimic. Hai, lăsați-mă în pace, că am impresia că sunt aici niște fițe și niște figuri pe care noi acasă nu le avem. Fițe și figuri pe burta goală”, a mai spus Anne.

Nu a durat mult și doamna Flori s-a luat de Veronica pentru faptul că a lăsat o clătită pe masă, motiv pentru care nu a mai stat pe gânduri și a aruncat desertul la gunoi, spre uimirea celor prezenți. Nu a durat mult și un schimb acid de replici s-a iscat între Anne-Mary și doamna Flori.

„Chiar căutați ceartă”, i-a zis Anne, la un moment dat.

Cât de departe s-a ajuns cu scandalul?

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Simona Gherghe nu va prezenta Mireasa în săptămâna 19-23 octombrie 2026! Ce anunț a făcut prezentatoarea... Petru, subiect de discuție în casa fetelor! Andreea a făcut o confesiune dureroasă despre trecutul ei amoros! Prin ce a ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: &#8222;Știam&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Un lac spectaculos din Europa a fost luat cu asalt de turiști. Acum, localnicii vor să ceară bani pentru acces Un lac spectaculos din Europa a fost luat cu asalt de turiști. Acum, localnicii vor să ceară bani pentru acces
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 16 octombrie 2026! Surpriză de proporții la anunțarea votului
Ce concurent a fost eliminat de la Mireasa, în gala din 16 octombrie 2026! Surpriză de proporții la anunțarea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16 octombrie 2026
Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16 octombrie...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat”
Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Povestea românului care a cumpărat jumătate din Lugano. De la case de schimb valutar în București la 100 de apartamente în Elveția
Povestea românului care a cumpărat jumătate din Lugano. De la case de schimb valutar în București la 100 de... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără... Observator
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x