Concurenții din casa Mireasa, la limita războiului! Scandal monstru între Ionuț Raicu și Petronela Cinori. Lănțișorul umilinței ce leagă de trecut!

Tensiunile nu înceteză să apară între Ionuț și Petronela. În perioada în care cei doi erau împreună, Ionuț i-a dăruit Petronelei un lănțișor.

Însă, după ce concurenta a mărturisit că încearcă să-i dea o șansă lui Lică, lumea s-a întors pe dos.

Ionuț Raicu a încercat să-și recupereze de la Petronela Cinori un lanț cu o valoare sentimentală. Însă, Petronela nici nu a vrut să audă.

"În momentul în care ne-am despărțit am vrut să îi dau lănțișorul înapoi, dar a refuzat. Mi-a spus că: <Stiu ceea ce reprezintă!>, și a rămas la mine. În momentul în care eu cu Lică am decis să ne apropiem, el, imediat după emisiune a vrut să-i dau lănțișorul. Am decis că o să i-l dau atunci când o să consider eu", a mărturisit Petronela.