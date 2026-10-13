Simona Gherghe a făcut anunțul momentului la Mireasa! Ce s-a aflat despre noul concurent care va intra în competiție

Surpriză de proporții în ediția din 13 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa, căci Simona Gherghe a anunțat faptul că în competiție va intra un nou concurent!

Simona Gherghe a făcut un anunț neașteptat în ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1. Îndrăgita prezentatoare a dezvăluit ce surpriză a pregătit pentru tinerii din show-ul matrimonial: un nou concurenturmează să intre în casă! Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Simona Gherghe a făcut anunțul momentului la Mireasa, în ediția din 13 octombrie 2026! Ce s-a aflat despre noul concurent care va intra în competiție

Surpriză de proporții în ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, căci Simona Gherghe i-a pus pe jar pe concurenți atunci când a dezvăluit faptul că are un anunț extrem de important de făcut! Dezvăluirea a venit abia la finalul ediției, spre marea nerăbdare a tuturor!

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Îndrăgita prezentatoare a dezvăluit faptul că în casa Mireasa va intra un nou concurent! Despre acesta a oferit și câteva detalii, cât să stârnească deja curiozitatea fetelor din casă: „are 25 de ani, este în zodia Leu, face sport și este pasionat de sport și a absolvit facultatea de kinetoterapie, deci este kinetoterapeut”.

Cel mai probabil, noi informații sau imagini vor fi prezentate în ediția viitoare a emisiunii Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.