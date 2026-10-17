Simona Gherghe a anunțat în gală faptul că nu va prezenta Mireasa în săptămâna 19-23 octombrie 2026! Anunțul important făcut de îndrăgita prezentatoare.

Atât concurenții, cât și telespectatorii emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, au fost luați prin surprindere atunci când Simona Gherghe a anunțat faptul că nu va prezenta reality show-ul în săptămâna 19-23 octombrie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos care este motivul și ce s-a întâmplat, de fapt.

Simona Gherghe nu va prezenta Mireasa în săptămâna 19-23 octombrie 2026! Ce anunț a făcut prezentatoarea

Gala Mireasa sezonul 14 din 16 ocotmbrie 2026 a adus numeroase surprize nu doar în ceea ce privește clasamentul publicului și verdictul cursei de eliminare, ci și în privința Simonei Gherghe. Aceasta i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a făcut un anunț extrem de important:

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„Cam asta a fost gala Mireasa de astăzi, vă așteaptă o petrecere în care eu vă îndemn să fiți cumpătați, da? Echilibru. Partea bună e că eu nu o să văd ce ați făcut, eu o să lipsesc săptămâna viitoare. Copiii mei intră în vacanță, așa că o să fiu cu copiii mei. Vedeți ce faceți, că aflu tot! Să nu credeți că nu-mi spun colegii. Nu vă relaxați, o să fie Andreea cu voi și vă îndemn să vă trăiți viața așa cum știți voi să o faceți și să vă bucurați de zilele astea frumoase de toamnă. Petrecere frumoasă! Încă o dată: cu frâna trasă, că nu e nici prima, nici ultima petrecere! Nu de alta, dar așa vă spun și telespectatorii, dacă o să interacționați cu ei la un moment dat, în Live-urile acelea pe Facebook, și ei vă vor spune același lucru. Bine, gata! Hai că sunt ca mamele alea care atunci când pleacă lasă o listă de chestii de făcut și să aveți grijă”, a spus Simona Gherghe în gala Mireasa din 16 octombrie 2026.

Așadar, Simona Gherghe nu va prezenta emisiunea Mireasa în săptămâna 19-23 octombrie 2026 fiindcă va petrece timp alături de copiii ei, aflați în vacanță. Îndrăgitul show de la Antena 1 va fi prezentat de Andreea Frățilă, gazda emisiunii Mireasa: Direct din culise.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.