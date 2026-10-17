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Simona Gherghe nu va prezenta Mireasa în săptămâna 19-23 octombrie 2026! Ce anunț a făcut prezentatoarea

Simona Gherghe a anunțat în gală faptul că nu va prezenta Mireasa în săptămâna 19-23 octombrie 2026! Anunțul important făcut de îndrăgita prezentatoare.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 13:55 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 14:48
Descoperă ce anunț important a făcut Simona Gherghe la Mireasa sezonul 14 | Antena 1
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Atât concurenții, cât și telespectatorii emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, au fost luați prin surprindere atunci când Simona Gherghe a anunțat faptul că nu va prezenta reality show-ul în săptămâna 19-23 octombrie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos care este motivul și ce s-a întâmplat, de fapt.

Simona Gherghe nu va prezenta Mireasa în săptămâna 19-23 octombrie 2026! Ce anunț a făcut prezentatoarea

Gala Mireasa sezonul 14 din 16 ocotmbrie 2026 a adus numeroase surprize nu doar în ceea ce privește clasamentul publicului și verdictul cursei de eliminare, ci și în privința Simonei Gherghe. Aceasta i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a făcut un anunț extrem de important:

Citește și: Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16 octombrie 2026

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„Cam asta a fost gala Mireasa de astăzi, vă așteaptă o petrecere în care eu vă îndemn să fiți cumpătați, da? Echilibru. Partea bună e că eu nu o să văd ce ați făcut, eu o să lipsesc săptămâna viitoare. Copiii mei intră în vacanță, așa că o să fiu cu copiii mei. Vedeți ce faceți, că aflu tot! Să nu credeți că nu-mi spun colegii. Nu vă relaxați, o să fie Andreea cu voi și vă îndemn să vă trăiți viața așa cum știți voi să o faceți și să vă bucurați de zilele astea frumoase de toamnă. Petrecere frumoasă! Încă o dată: cu frâna trasă, că nu e nici prima, nici ultima petrecere! Nu de alta, dar așa vă spun și telespectatorii, dacă o să interacționați cu ei la un moment dat, în Live-urile acelea pe Facebook, și ei vă vor spune același lucru. Bine, gata! Hai că sunt ca mamele alea care atunci când pleacă lasă o listă de chestii de făcut și să aveți grijă”, a spus Simona Gherghe în gala Mireasa din 16 octombrie 2026.

Așadar, Simona Gherghe nu va prezenta emisiunea Mireasa în săptămâna 19-23 octombrie 2026 fiindcă va petrece timp alături de copiii ei, aflați în vacanță. Îndrăgitul show de la Antena 1 va fi prezentat de Andreea Frățilă, gazda emisiunii Mireasa: Direct din culise.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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