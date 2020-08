Simona Gherghe, primele declarații după ce a fost anunțată prezentatoare a emisiunii ”Mireasa”: ”E momentul să ies din zona de confort!”

Simona Gherghe a acceptat să prezinte emisiunea ”Mireasa”, care va reveni la Antena 1, pe 5 septembrie, ora 13:00. Ba mai mult, în urmă cu puțin timp, ea a făcut public un mesaj în care a vorbit despre motivele care au convins-o să revină în platoul de televiziune.

Simona Gherghe va prezenta reality show-ul matrimonial „Mireasa” de la Antena 1

” “Când te întorci pe sticlă?” E cea mai frecventă întrebare pe care o primesc, de un an încoace. Mi-am îngăduit o pauză lungă. Am stat departe de profesia mea aproape un an și jumătate, o perioada minunată, de fapt darul pe care ni l-am făcut reciproc eu și copiii mei, Ana și Vlad. Știu că, de-acum, n-o să mai avem niciodată atât de mult timp unii pentru alții. Pentru Ana, urmează grădinița, apoi școala, acuși și Vlad va avea același traseu, iar mama se întoarce la muncă 🙂 e sănătos și e normal ca cei mici să vadă un exemplu în părinții lor, să-i vadă muncind. Am 18 ani de televiziune, în care am făcut știri, divertisment mare, tabloid, emisiuni sociale, news magazine, dar niciodată reality show, un gen extrem de gustat de publicul din România. Nu mi-a fost frică să încerc lucruri și formate noi, iată că e momentul să ies din nou din zona de confort. Începând din această toamnă, voi fi la cârma reality-showului “Mireasă”, la Antena 1. O provocare pentru mine, dar pasiunea mea pentru psihologie și plăcerea de a ascultă povești mă vor ajută și ii vor ajută și pe concurenții care vin în emisiune să-și întâlnească iubirea. Vreme de 4 luni, voi fi singura lor legătură cu exteriorul. Am în spate o superechipa, un platou spectaculos, care e și casă concurenților. Și un efort logistic uriaș: 40 de camere, care vor filma tot ce se întâmplă acolo. Pentru cei 14 concurenți, urmează o aventură extraordinară, pe care va invit să o descoperim împreună, de luni până sâmbătă, de la ora 14.00. Ne vedem pe 5 septembrie”, a scris prezentatoarea TV pe Facebook.

