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Sondajul momentului în casa Mireasa! Ce trebuie să voteze publicul până în gala de vineri, 16 octombrie 2026

Surpriză de proporții în casa Mireasa, după ce Simona Gherghe a anunțat că dă startul unui nou sondaj extrem de importânt!

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 17:54 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 18:32
Descoperă ce anunț a făcut Simona Gherghe la Mireas,a sezonul 14 | Antena 1
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Simona Gherghe i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a anunțat, la Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, că a decis să pornească un nou sondaj, până în gala Mireasa de vineri, 16 octombrie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos ce decizie importantă trebuie să ia fanii îndrăgitului show.

Sondajul momentului în casa Mireasa! Ce trebuie să voteze publicul până în gala de vineri, 16 octombrie 2026

Simona Gherghe a dat startul unui sondaj extrem de important în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii.

Irina, într-o discuție cu doamna Elena și cu alte concurente din casa fetelor, a arătat faptul că mintea îi stă doar la Ronaldo. Mai mult decât atât, tânăra s-a gândit mai bine și a decis să facă o chemare iubitului ei, în speranța că totul va reveni la normal.

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„Bună, tuturor! Vreau să mulțumesc tuturor pentru susținere și scrisori, m-am emoționat. Vreau să fac un anunț. Vreau să îl chem înapoi pe Ronaldo, pe iubtul meu. Abia aștept și sper să se reîntoarcă alături de mine să continuăm împreună această experiență. Pentru mine a fost foarte greu în aceste zile. Să îl văd la Capricii pentru câteva momente a fost ca o gură de aer pentru mine și asta mă face să fiu mai zâmbitoare. Te iubesc, știu că te uiți! Sper să rezonați cu povestea noastră de iubire și să simțiți această iubire. Vă pup și vă iubesc”, a spus Irina în fața camerelor de filmat din casa Mireasa. Regatul inimii.

Tânăra a părut extrem de fericită că a făcut acest pas, dar și extrem de nerăbdătoare să vadă rezultatul. Bucuria de a-l revedea pe Ronaldo la Mireasa. Capriciile iubirii. Totuși, prezența lui a fost ulterior intens comentată de doamna Carmen.

„Pe bune, și aseară a bătut câmpii pe nu știu ce subiect. A fost pe lângă, nu avea treabă. Vii tu ca să dai cu … în fasole. Am crezut că e ceva, dar e altceva”, a mărturisit mama.

Ulterior, Simona Gherghe a stat de vorbă cu doamna Carmen și cu cei din casa Mireasa pentru a afla mai multe detalii. Ulterior, aceasta a anunțat faptul că dă startul unui sondaj până vineri, 16 octombrie 2026, în cadrul căruia telespectatorii trebuie să decidă dacă sunt sau nu de acord cu revenirea lui Ronaldo în casa Mireasa. Votul se poate exprima prin intermediul aplicației Antena 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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