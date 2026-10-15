Au ieșit scântei la task-ul atributelor de la Mireasa, în ediția din 15 octombrie 2026. A fost momentul în care concurenții au scos la iveală detalii despre trădări și au făcut numeroase acuzații.

În ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, concurenții au participat la un task al atributelor. Totuși, ceea ce trebuia să fie un joc s-a transformat într-o adevărată confruntare în care s-au adus în discuție trădări, acuzații și multe „înțepături”! Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Trădări, acuzații și multe „înțepături”! Adevăruri incomode, scoase la iveală de față cu toți concurenții Mireasa! Ce s-a aflat

Task-ul atributelor i-a provocat pe concurenții din casa Mireasa să vorbească deschis despre felul în care au fost afectați de acțiunile celor din jur.

Claudia și-a exprimat dezamăgirea și a mărturisit: „M-am simțit trădată!”. Ce situații au adus aceste sentimente la suprafață și ce au avut de spus ceilalți concurenți? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

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Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.