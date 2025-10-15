Mireasa, sezon 11. Motivul pentru care Mihaela și Ștefan nu mai locuiesc împreună: „E cam delicat subiectul”

Deși se pregăteau de cunuia religioasă, Mihalea și Ștefan locuiesc acum separat. Finalista sezonului 11 Mireasa a oferit mai multe detalii pe rețelele sociale.

Mihaela și Ștefan au fost recent în platoul Mireasa. Capriciile Iubirii și au dezvăluit cum arată viața lor acum. Fata a anunțat că își va existe afacerile, dar se pare că acest lucru a adus impedimente în căsnicie. Finaliștii sezonului 11 Mireasa nu mai locuiesc în prezent împreună, iar Mihaela a oferit mai multe detalii.

De ce Mihaela și Ștefan, finaliștii sezonului 11 Mireasa, locuiesc acum separat

Mihaela și-a deschis recent un salon de înfrumusețare în Republica Moldova și a fost nevoită să rămână acolo. În același timp, și Ștefan trebuie să meargă la serviciu doar că locul lui de muncă este în România. Astfel, tinerii care se pregăteau de cununia religioasă locuiesc acum separat.

Fata a oferit mai multe detalii pe rețelele sociale, unde a recunoscut că este greu să ai o relație la distanță. Mai mult, a precizat că la acest moment acesta este un subiect „delicat” între ei.

„Ne-am dorit foarte mult să deschidem acest salon și am înțeles că mergem spre oarecare sacrificii, că o să ne fie greu. Oamenii care știu sacrificiul, când lupți și vrei să faci totul să fie bine, nimeni nu dă din pod. Trebuie să lucrezi, eu lucrez și el lucrează (...) Nu prea vreau să vorbesc despre subiectul ăsta, că e cam delicat”, a spus Mihaela, pe Instagram

Cum a început povestea de iubire dintre Mihaela și Ștefan

Mihaela și Ștefan formează cel mai longeviv cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au plăcut încă de la început și au fost susținuți de doamna Mihaela să se cunoască mai bine. Totuși, mama a avut îngrijorări la începutul cunoașterii lor, avertizând-o pe Mihaela că Ștefan nu îi poate oferi stilul de viață luxos cu care este obișnuită.

Însă fetei nu i-a păsat, l-a plăcut mult pe Ștefan și a fost sigură că împreună vor reuși să aibă o viață frumoasă, fără lipsuri, ci cu bogăție obținută prin multă muncă.

Relația lor a evoluat frumos, fără certuri majore până la task-ul cătușelor, când Ștefan a dormit cu Liliana în același pat. Mihaela a fost deranjată, însă și-a concentrat furia asupra ”rivalei”, iertându-l rapid pe iubitul ei pentru greșeala majoră.

Doar intervențiile domnului Florin, tatăl lui Ștefan, au reușit să destabilizeze pentru moment cuplul Mihaela- Ștefan. Acesta și-a arătat, încă de la început, dezacordul în privința alegerii fiului său și, de-a lungul celor șase luni, a intervenit și a folosit cuvinte nu tocmai plăcute la adresa nurorii. De altfel, el nu a fost prezent nici la cununia civilă.

Și sora lui Ștefan a părut să aibă dubii în privința Mihaelei, pe care a bănuit-o că țintește la Marele Premiu. Însă îndoielile s-au risipit rapid, căci Alexandra chiar a susținut-o pe logodnica fratelui când scandalul Dima era în plină desfășurare.

Chiar după ce s-au logodit în Republica Moldova, Mihaela și Ștefan au fost puternic zguduiți de Task-ul Telefoanelor, când băiatul a găsit un mesaj pentru fostul Mihaelei, Dima.

Aceasta i-a explicat inițial că este vorba despre un prieten cu beneficii, cu care nu a mai avut intimitate din aprilie sau august. Adevărul era, însă, altul. În cele din urmă, Mihaela a recunoscut că l-a întâlnit pe Dima chiar înainte să intre în emisiunea Mireasa.

Momentul a fost cu greu suportat de Ștefan, care i-a apreciat sinceritatea, dar care nu mai era sigur că vrea să îi devină soț. După zile în care s-a măcinat, el a cerut un apel telefonic cu părinții. După 40 de minute de discuții, Ștefan a decis să continue cu căsătoria. Astfel, pe 9 iulie 2025, ei au devenit familia Drăguș.