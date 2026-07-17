Trei cupluri s-au căsătorit la Mireasa în sezonul 13, în fața ofițerului Stării Civile. Marea Finală aduce nunțile de vis, astăzi, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Trei cupluri s-au căsătorit la Mireasa în sezonul 13, în fața ofițerului Stării Civile. Marea Finală aduce nunțile de vis, astăzi, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY | Antena 1

Încă un sezon al emisiunii matrimoniale iubite de numeroși telespectatori se apropie de o finală ca în povești, unde rochiile de mireasă poartă vise, iar promisiunile se transformă în viitorul unor familii.

Trei cupluri s-au căsătorit la Mireasa în sezonul 13, în fața ofițerului Stării Civile

Dragostea se întâlnește la Mireasa, iar trei cupluri s-au căsătorit în fața ofițerului Stării Civile și au intrat în lupta pentru premiul din Marea Finală, care va avea loc astăzi, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca de fiecare dată, emisiunea a reușit să unească suflete și să paveze calea către fericire.

Giulia și Alexandru s-au logodit la o petrecere, unde au participat vedete și numeroși influenceri, iar drumul lor nu a fost ușor, însă au decis ca dragostea pe care și-o poartă să triumfe. Au urmat Amalia și Sebastian - tânăra a fost cerută în căsătorie într-un decor superb, iar lacrimile de fericire nu au lipsit. Ulterior, Ema și Alan au decis să își urmeze inima, iar cererea s-a petrecut chiar la un aeroport, când tânăra a fost surprinsă de alesul ei cu una dintre cele mai importante întrebări din viața sa.

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Marea Finală aduce nunțile de vis, astăzi, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Astfel, Mireasa: Meciul Iubirii a adus împreună trei cupluri care s-au căsătorit în fața ofițerului Stării Civile, iar astăzi se vor afla în fața telespectatorilor, într-un loc special, alături de cei dragi, așteptând deznodământul cursei pentru marele premiu în valoare de 40.000 de euro. Tinerele vor îmbrăca rochiile de mireasă dorite, iar concurenții costumele de mire, totul pentru a duce la bun sfârșit provocarea care i-a adus împreună – sezonul 13 al emisiunii!

Giulia a decis să ia numele iubitului său, Bănică, iar colegele sale au făcut la fel: Amalia și Ema se numesc, după căsătorie, Zalomir, respectiv Șercăianu. Rămâne de văzut ce le pregătește viitorul, însă un lucru este sigur: au trăit emoții puternice, au vărsat lacrimi de fericire, și-au depășit limitele și au reușit să scrie unul dintre cele mai frumoase capitole ale vieții lor, în emisiunea matrimonială care le-a unit sufletele.

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“Promit că o să te iubesc pentru tot restul vieții, o să te înțeleg și o să fiu umărul pe care poți plânge și te poți baza.”, a spus Giulia, după ce s-a căsătorit cu alesul ei, în timp ce Alexandru a adăugat: “Promit că o să îți ofer iubire necondiționată. Nu suntem perfecți, dar trebuie să îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne-am întâlnit.”

“Sunt dispus să renunț la trei sferturi din mine ca să fii fericită!”, i-a transmis și Alan soției sale, iar Ema a zis: “Vreau să îți promit că, oricât de grea o să ne fie viața, o să te aleg zi de zi. O să luptăm pentru fericirea noastră și a copiilor noștri!”.

În același timp, Amalia i-a zis lui Sebastian: “Eu nu am cuvinte! Chiar m-am măritat. Sunt foarte emoționată! Copiilor noștri le vom povesti cum s-au cunoscut părinții lor și cum au ajuns să facă acest pas foarte important.”. Acesta a răspuns: “O să le spunem cum tăticul lor s-a îndrăgostit nebunește de mămica lor!”.

Marea Finală Mireasa din sezonul 13 poate fi urmărită astăzi, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.