Mireasa, sezonul 13. Momentul în care finaliștii sezonului au semnat actele de căsătorie

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Tensiunea, dragostea și emoțiile au atins cote maxime în clipa în care cele trei cupluri finaliste ale emisiunii „Mireasa” au pășit în fața ofițerului de Stare Civilă pentru a oficializa legătura lor. După luni de zile petrecute sub lupa camerelor de filmat, în care au trecut prin testul izolării, al geloziilor și al multor provocări, tinerii au demonstrat că iubirea lor este mai puternică decât orice obstacol.

Joi, 16.07.2026, 15:55