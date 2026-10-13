Veronica este în culmea fericirii după ce a reușit să îl sărute pe Radu. Descoperă ce afirmații pline de îndrăzneală a făcut aceasta, spre marea uimire a unora dintre mame.

După ce a dansat cu Radu într-un mod seducător și ulterior l-a sărutat pătimaș, Veronica i-a luat pe toți prin surprindere cu niște afirmații pline de îndrăzneală. Descoperă ce a putut să spună concurenta fără pic de reținere, dar și ce reacții au avut mamele și alți concurenți din casă.

Veronica, afirmații pline de îndrăzneală după sărutul cu Radu, la Mireasa! Ce a spus concurenta, fără pic de reținere

După petrecerea de sâmbătă, Radu și Veronica au ajuns în centrul discuțiilor din casă. Tinerii au dansat din ce în ce mai senzual și a fost mai mult decât evident faptul că flirtează unul cu celălalt. Mișcările tot mai îndrăznețe ale blondinei par să îi fi plăcut lui Radu, care a ajuns chiar să se sărute cu aceasta. Cei doi s-au lăsat pradă unor trăiri de moment și s-au sărutat pătimaș, ajungând chiar să cadă pe podea și să râdă ulterior cu poftă.

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Totuși, întâmplările cu pricina nu le-au lăsat indiferente pe mamele și pe concurentele din casa Mireasa.

„Felicitări, domnișoară, sunteți într-un cuplu!”, a spus doamna Flori.

Veronica a răspuns că nu e, iar femeia i-a explicat că, după regulile casei, după un sărut se formează un cuplu.

„Depinde de ce decid eu”, a fost replica dată de Veronica.

Tânăra a părut în al nouălea cer și concurentele și mamele din casa Mireasa nu au ratat acest detaliu: „Sunt foarte fericită”.

Doamna Flori i-a povestit doamnei Elena despre sărutul pătimaș dintre cei doi și aceasta a fost de-a dreptul uluită: „Voi glumiți?”.

„Eu și cu Radu suntem cea mai mare iubire. Eu cu Radu suntem în finală, nu mă interesează nimeni. Nimeni din casa asta nu se pune cu dragostea mea, cu Radu. Nici să nu vă opuneți!”, a oftat visătoare Veronica.

„Dar dacă Radu nu își mai aduce aminte nimic?”, a întrebat doamna Flori.

„E geloasă acum”, a fost replica doamnei Elena.

„Eu cu Radu o să am o iubire cum nu ați avut dumneavoastră niciodată!”, a spus Veronica, plină de îndrăzneală, spre uimirea celor din jur.

Ce a mai dezvăluit concurenta, dar și ce s-a discutat la Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 12 octombrie 2026?

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.