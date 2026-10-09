Au ieșit scântei între Ande și Veronica, în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Descoperă de la ce a pornit totul.

Situație tensionată în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii! De data aceasta, protagonistele au fost chiar Ande și Veronica. Descoperă în rândurile de mai jos de la ce a pornit tot conflictul, dar și ce detaliu neașteptată au surprins camerele de filmat la tânăra care a vrut să îl cucerească pe Andrei Beleuț.

Ande și Veronica, ceartă de proporții la Mireasa! Ce și-au reproșat cele două concurente. Detaliul surprins de camerele de filmat

În ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Descoperă de la ce a pornit totul, Ande voia să iasă în curte chiar atunci când se filmau anumite testimoniale ale concurenților. Veronica a intervenit imediat și i-a spus că nu este momentul potrivit să treacă prin sufragerie, căci va intra în cadru.

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Ande a continuat să insiste, Veronica s-a enervat și mai tare și spiritele s-au aprins rapid între cele două concurente.

La un moment dat, Ande s-a enervat și a mers în curte, acolo unde, într-o discuție cu Anne-Mary, a jignit-o pe Veronica, folosind un limbaj complet nepotrivit.

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Subiectul a fost ulterior abordat în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Ce explicații au avut de dat cele două concurente și ce a spus Raluca Preda? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.