Zain din sezonul 7 Mireasa, anunț special la emisiunea Familia Mireasa. Povestea continuă: „Mi-am găsit jumătatea”

Zain a fost prezent în emisiunea Familia Mireasa. Povestea continuă, unde s-a întâlnit cu foști colegi din sezonul 7 Mireasa și a povestit fericit despre viața sa sentimentală. Tânărul are o iubită pe nume Iulia.

Cu ocazia aniversării unui an de relație, Hatice și Mihai au avut o petrecere restrânsă cu prietenii lor, foști concurenți Mireasa. Zain s-a numărat printre invitați și la un moment dat a întreținut atmosfera, cântând o melodie de dragoste în arabă. Ion Șaulescu l-a întrebat pe Zain dacă are cui să dedice această melodie, iar Zain a făcut o mărturisire, și anume aceea că iubește și e iubit.

Zain din sezonul 7 Mireasa are o iubită. Ce a spus despre Iulia: „Mi-am găsit jumătatea”

Zain a povestit cum și-a cunoscut actuala iubită:

„Mi-am găsit jumătatea. La o petrecere. Ea a fost cântăreața la petrecere. Să zic numele ei? Iulia Mihai de la Clejani”, a spus Zain în cadrul emisiunii Familia Mireasa. Povestea continuă.

„O știu de 3 luni. Când am ieșit în oraș mai ieșea cu ea”, a spus Roberto.

Tânărul a fost felicitat de toți cei prezenți la masă.

Zain a avut o relație eșuată cu Giulia, iar apoi a părăsit casa Mireasa hotărând să nu-și folosească amuleta care îi permitea să se salveze.

„Am gândit bine și e greu pentru mine. Când se deschid ușile și fiecare stă cu iubita lui... și nu știu dacă va intra o fată nouă sau dacă va intra măcar... Viața mea afară nu se va opri după emisiunea aceasta. Am viață frumoasă afară și m-am bucurat de aceste două luni în care am stat aici. Am câștigat mulți prieteni.”, a spus Zain atunci.

După ce s-a încheiat sezonul 7 Mireasa, s-a speculat că Zain și Denisa ar fi avut o relație. Chiar dacă s-au întâlnit după emisiune, între ei nu s-a legat nimic, iar tânăra s-a căsătorit chiar pe 9 martie, cu o zi înainte de difuzarea episodului în care Zain a anunțat că este într-o relație.

Zain și-a deschis recent o frizerie în București.

Familia Mireasa. Povestea continuă este o emsiune difuzată la Antena Stars, unde pot fi văzuți foști concurenți ai emisiunii Mireasa. Sezonul a început cu Ioana și Marius, câștigătorii sezonului 8 Mireasa, care au arătat ce au făcut de când au ieșit din competiție. Sezonul a continuat cu Alina și Valentin, care au devenit părinți de curând, cu Giovana și Sese, care se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. În cadrul emisiunii cei doi au anunțat că Selina, fetița lor, va avea un frățior. Ana și Alex au povestit și ei ce au mai făcut de când s-au căsătorit, iar Hatice și Mihai au aniversat un an de relație în cadrul emisiunii.