Super Neatza, 14 ianuarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Mioara Pucheanu

Ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Urmăreşte fiecare episod din Power Couple, intră pe pagina lapremii.a1.ro, răspunde corect la întrebare şi spune-ne povestea cuplului vostru. Câștigi în fiecare Luni, Marți și Miercuri premii live la Neatza pentru tine și jumătatea ta. Power Couple România - La bine şi la greu se difuzează în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1.
Miercuri, 14.01.2026, 10:37
Miercuri, 14.01.2026, 11:35 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. Exerciții simple care îi ajută pe copii să aibă o postură corectă

Miercuri, 14.01.2026, 11:35 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. Care este rutina corectă pentru un ten sensibil și cu roșeață, iarna

Miercuri, 14.01.2026, 11:02 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. Cum îngrijim corect câinii din rasa Ciobănesc German

Miercuri, 14.01.2026, 11:01 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. De ce mint copiii și cum răspunem fără să ne stricăm relația

Miercuri, 14.01.2026, 10:11 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. Cum ne pregătim marile cheltuieli ale anului 2026

Miercuri, 14.01.2026, 09:38 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. La mulți ani, Irina!

Miercuri, 14.01.2026, 09:10 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Siguranța financiară a Scorpionilor este sub lupă

Miercuri, 14.01.2026, 09:09 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. Care sunt diferențele esențiale între hernia ombilicală și hernia inghinală

Miercuri, 14.01.2026, 09:08 Super Neatza, 14 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se încălzește în cea mai mare parte din țară

Miercuri, 14.01.2026, 09:07 "A pornit sfârșitul lumii!" Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Marti, 13.01.2026, 23:57 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Clasamentul cuplurilor după proba "Au, mami!"

Marti, 13.01.2026, 23:53 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Andrei Niculae, reacții necontrolate în timpul probei "Au, mami!": E un buldozer la mine în burtă!

Marti, 13.01.2026, 23:50
