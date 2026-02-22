Cum arată azi Emma Bunton, fostă Spice Girls. „Baby Spice” a împlinit 50 de ani. Ce mesaj a primit de la Victoria Beckham

Cântăreața britanică și fosta membră a trupei Spice Girls, Emma Bunton, a împlinit 50 de ani.

Pentru mulți, Emma Bunton rămâne una dintre figurile îndrăgite ale adolescenței. „Baby Spice”, așa cum a fost supranumită, s-a făcut remarcată datorită zâmbetului senin și prezenței pline de optimism. De curând, Emma Bunton a împlinit 50 de ani, însă rămâne aceeași apariție plină de farmec.

Emma Bunton, fostă membră Spice Girls, a împlinit 50 de ani. Cum arată în prezent

Emma Bunton a marcat împlinirea celor 50 de ani în direct, la postul de radio Heart FM, în timp ce fostele sale colege, Victoria Beckham, Mel B, Mel C și Geri Halliwell, i-au transmis mesaje dulci pe rețelele de socializare.

Victoria Beckham a postat pe contul personal de Instagram o fotografie în care apare alături de Emma Burton, Mel C și Geri Halliwell, însoțită de mesajul „La mulți ani celui mai frumos suflet! Vă iubesc mult!”.

Și Melanie C i-a dedicat o postare pe aceeași platformă de socializare.

„Am trăit atât de multe împreună din ziua în care te-am luat în mașina ponosită a lui Geri din gara Maidenhead, ziua care a schimbat totul. Te iubesc din toată inima. Mereu acolo pentru mine și pentru toți cei din viața ta, ești o mamă, colegă de trupă și prietenă incredibilă. La mulți ani, draga mea, abia aștept să te sărbătoresc!”.

Emma Lee Bunton s-a născut la 21 ianuarie 1976, în Finchley, nordul Londrei. Atrasă de scenă de la o vârstă fragedă, „Baby Spice” s-a format la Şcoala de teatru „Sylvia Young”. Încă din adolescentă a apărut în reclame şi la televiziunea britanică, experienţe care au pregătit-o pentru o carieră în divertisment, potrivit fixquotes.com, citat de profm.ro.

Emma Bunton a devenit faimoasă la mijlocul anilor 1990 în grupul Spice Girls. Numită „Baby Spice”, ea era cea mai tânără dintre membrele trupei. Atitudinea veselă și vocea caldă au completat perfect personalităţile contrastante ale colegelor sale, notează themoviedb.org.

Spice Girls a devenit un fenomen global, primele două albume „Spice” (1996) şi „Spiceworld” (1997) fiind vândute în peste 100 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Cele cinci fete au jucat în filmul „Spice World”, care a devenit un fenomen cultural. Mesajul grupului, „Girl Power”, a rezonat cu o generaţie întreagă de fani. După plecarea lui Geri Halliwell în 1998, grupul a continuat în această formulă, lansând albumul „Forever” în 2000, potrivit profm.ro.