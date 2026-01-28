Antena Căutare
Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Andreea-Ștefania Filipov

Ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Urmăreşte fiecare episod din Power Couple, intră pe pagina lapremii.a1.ro, răspunde corect la întrebare şi spune-ne povestea cuplului vostru. Invitați speciali, Marius şi Simona Urzică. Câștigi în fiecare Luni, Marți și Miercuri premii live la Neatza pentru tine și jumătatea ta. Power Couple România - La bine şi la greu se difuzează în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1.
Miercuri, 28.01.2026, 10:37
Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Ce facem pentru a avea o zi bună

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Quantum Robotics, una dintre cele mai puternice echipe de robotică din lume

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Piața locuințelor în 2026. Când ar purea să scadă prețurile la apartamente

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. La mulți ani, Ioana!

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt încurajați să-și exprime viziunea

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Cum influențează vârsta șansele e a rămâne însărcinată

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Cum limităm comportamentele agresive la volan

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cerul va fi noros, iar precipitații sunt așteptate mai ales spre seară

Survivor - Povești din Junglă, 28 ianuarie 2026. Cum arată viața Roxanei Condurache după Survivor

Survivor - Povești din Junglă, 28 ianuarie 2026. Ce spune Alexia Eram despre posibila relație dintre Aris Eram și Bianca Stoica

Survivor - Povești din Junglă, 28 ianuarie 2026. Roxana Condurache comentează minciunile lui Andrei Beleuț: Am crezut toți

Cea mai sexy probă de cuplu! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Marti, 27.01.2026, 23:30
