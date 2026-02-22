Cel mai râvnit burlac din showbiz, surprins alături de un bărbat. Cum au fost fotografiați cei 2

Cel mai râvnit burlac din showbiz a fost surprins recent alături de un bărbat, după ani întregi de speculații legate de sexualitatea sa.

Pedro Pascal e considerat unul dintre cei mai râvniți burlaci de la Hollywood, dar actorul a preferat să nu vorbească despre viața sa personală.

De-a lungul anilor, s-a speculat că are relații cu mai multe vedete, inclusiv cu una dintre colegele din celebrul serial Game of Thrones, scrie TMZ.

Dar mulți au speculat despre sexualitatea sa, în timp ce Pascal a preferat să își păstreze viața privată departe de lumina reflectoarelor.

Acum, însă, Pascal a fost surprins alături de un bărbat, pe străzile din New York.

Cel mai râvnit burlac din showbiz, surprins alături de un bărbat

Pedro Pascal a fost văzut surprins recent alături de Rafael Olarra, fostul iubit al lui Luke Evans, originar din Argentina, în New York.

Deși statutul relației lor nu e cunoscut oficial, Pedro Pascal e faimos pentru discreția sa în ceea ce privește viața amoroasă.

De-a lungul timpului, el a fost asociat romantic cu Maria Dizzia în anii 1990, cu Lena Headey (colega sa din Game of Thrones) în 2014, cu Robin Tunney în 2015 și cu Jennifer Aniston în 2025. Însă niciuna dintre aceste relații nu a fost confirmată de actor.

Rafael Olarra, pe de altă parte, a început o relație cu Luke Evans în 2019 și a făcut-o publică pe Instagram în februarie 2020. Despărțirea cuplului a fost confirmată în ianuarie 2021.

Pedro Pascal a devenit cunoscut la nivel mondial cu rolul din serialul Game of Thrones, după care a apărut în unele dintre cele mai importante francize de la Hollywood, inclusiv Star Wars și Universul Cinematografic Marvel.

Pascal a jucat în The Mandalorian, unde a jucat rolul principal, plus în fantastic 4. A avut și un rol important în serialul The Last of Us, bazat pe jocul video cu același nume.

Pedro Pascal preferă să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor

Pascal nu a fost niciodată căsătorit și nu a dezvăluit informații despre relațiile sale. De altfel, a comentat mai mult despre viața amoroasă a personajului său din The Last of Us, Joel.

„Cred că ceea ce e înfricoșător la Joel e faptul că niciunul dintre noi nu știe cu adevărat de ce ar fi capabil dacă s-ar confrunta cu ideea de a pierde iubirea,” a declarat el după lansarea primului sezon. „Fie că e conștient sau inconștient, a fi în viață sau chiar a fi om e direct legat de iubirea pe care o simți.”

De la primele sale apariții ca actor în Law & Order până la un zvon vechi de un deceniu potrivit căruia s-ar fi îndrăgostit pe platourile de filmare ale serialului Game of Thrones, numele lui Pascal a apărut adesea în presă în conexiune cu unele dintre cele mai cunoscute actrițe.

Dar actorul a preferat să nu vorbească despre viața sa amoroasă. Nu a dezvăluit până acum nicio informație despre legătura dintre el și Rafael Olarra.