Emil Rengle și logdnicul lui, Alexandro Fernandez, s-au mutat în Dubai. Care e motivul și cu ce se ocupă acolo

Emil Rengle și logodnicul lui, Alejandro Fernandez, au povestit recent că au ales să se mute în Dubai.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 16:28
Emil Rengle și partenerul său au luat decizia de a părăsi definitiv România. | Antena 1

Emil Rengle și Alejandro au făcut senzație la Asia Express – Drumul Eroilor, unde au demonstrat că sunt una dintre cele mai puternice echipe din concurs.

Apoi cei doi au participat la Eurovision 2026, unde au reușit să ajungă în finală și să se bucure de o experiență unică. După toate aceste aventuri, ei au luat decizia de a se muta în Dubai.

Cei doi au început împreună o nouă viață în Emiratele Arabe Unite și au vorbit deschis despre experiența de a se muta în Dubai într-un interviu pentru Spynews.

Pe lângă pasiunea lui pentru muzică și cea pentru dans, Emil Rengle a dezvăluit că lucrează pentru o companie de marketing din Dubai și este încântat de acest job.

Între timp, partenerul lui, Alejandro, lucrează în domeniul de business.

„Cine se mută acolo, se mută cu un scop. Și scopul e de obicei să te devolti, fie că vrei să faci bani, fie că vrei să faci firme și, oricum, atmosfera e mereu, când oamenii se întâlnesc, primul lucru este: Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?“, a declarat Emil Rengle, la Spynews.

Emil Rengle a povestit și de ce încercări s-a lovit după mutarea în Dubai pentru că nu le-a fost foarte ușor. El a spus că motivul pentru care a ales să plece din țară a fost ca să poată să se dezvolte pe plan financiar. În Dubai transportul în comun e foarte scump, iar dansatorul a zis că e musai să aibă o mașină cu care să se poată deplasa. De asemenea, Emil a menționat că și mâncarea e scumpă în supermarket și că e mai ieftin să comande decât să își gătească.

„În mod clar, să ai mașină e cel mai ok (...) Legat de mâncare, am observat că e mai ieftin să-ți comanzi de mâncare, decât să îți cumperi și să iți gătești și cred că asta e din cauza supermarketurilor care vin din Anglia, adică sunt niște branduri la care e scumpă mâncarea“, a mai explicat Emil Rengle.

Alejandro și Emil au mai vorbit și despre suma uriașă pe care o cheltuie acolo pe chirie. Pentru apartamentul în care locuiesc, cei doi scot din buzunar în fiecare lună în jur de 5.000 de euro.

Chiar dacă începutul lor în Dubai este presărat și cu obstacole și greutăți, Emil și Alejandro se bucură că se au unul pe altul și se sprijină reciproc în proiectele lor.

