Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare cu Cristina. Cât de bine seamănă cele două

Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare cu Cristina. Cât de bine seamănă cele două

Puțini sunt cei care știu că Andreea Marin mai are o soră, pe nume Cristina. Iată cum arată!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 22 Februarie 2026, 09:15 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 17:14
Galerie
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare cu Cristina. Cât de bine seamănă cele două | Captură Instagram

Deși este una dintre figurile emblematice din televiziunea românească, Andreea Marin și-a ținut departe familia de lumina reflectoarelor. Puțini știu, însă, că fosta prezentatoare TV mai are o soră, pe nume Cristina. Deși nu seamănă fizic, cele două împart aceeași frumusețe, dar și o poveste de viață impresionantă.

Citește și: Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față”

Cum arată Cristina, sora Andreei Marin

În timp ce Andreea Marin este cunoscută de toată țara, sora vedetei a ales să își construiască o viață ferită de lumina reflectoarelor. Inteligentă, dar și de o frumusețe aparte, Cristina Chiser are părul blond, ochii albaștri și trăsături care nu o fac ușor de confundat cu sora ei. Cu toate acestea, cele două împart același zâmbet superb.

Articolul continuă după reclamă

AICI IMAGINI CU SORA ANDREEI MARIN:

Legătura dintre Andreea Marin și sora ei este una extrem de puternică. Ambele au o ambiție de fier și sunt determinate să reușească în tot ceea ce își propun, având în vedere că au dus o viață care nu le-a ținut departe de încercări.

Citește și: Ședința foto incendiară a Andreei Marin la împlinirea vârstei de 51 ani. Decolteul cu care a atras atenția fanilor

Cu ce se ocupă Cristina Chiser. Sora Andreei Marin este mai mică cu patru ani

Cristina Chiser este mai mică cu patru ani decât Andreea Marin. Din punct de vedere profesional, sora vedetei s-a orientat către mediul de afaceri. De-a lungul timpului, Cristina a experimentat antreprenoriatul în domeniul culinar, deținând, în trecut, o pizzerie, dar și un restaurant, potrivit tvmania.ro.

Relația strânsă dintre Andreea Marin și sora ei a fost consolidată și de suferința trăită în copilărie. Cele două surori au fost marcate profund de pierderea mamei lor, care s-a stins din viață într-un accident tragic de mașină, pe când ele erau doar niște copile. Această dramă le-a unit și mai mult, făcându-le să prețuiască familia.

Obiceiul pe care Andreea Marin îl avea la începutul carierei în televiziune

Andreea Marin nu a ezitat să scoată la iveală un detaliu despre care puțini știau. Se pare că „Zâna Surprizelor” obișnuia să împrumute haine de la familie sau de la prietene la începutul carierei sale.

+7
Mai multe fotografii

„Da, împrumutam lucruri de la prietene, mi se pare un obicei chiar simpatic. Și între surori ne împrumutam hainele și făceam schimb, căutam să schimbăm accesoriile, nu că aveam prea multe, pentru că nu erau vremurile, dar ca să pară ceva nou”, a povestit prezentatoarea TV.

Cel mai râvnit burlac din showbiz, surprins alături de un bărbat. Cum au fost fotografiați cei 2... Cum arată azi Emma Bunton, fostă Spice Girls. „Baby Spice” a împlinit 50 de ani. Ce mesaj a primit de la Victoria Beckha...
Înapoi la Homepage
AS.ro Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Observatornews.ro STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
Antena 3 Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani
SpyNews Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Vedeta care a fost forțată să apeleze la intervenții chirurgicale, dar trebuie să apară așa în public. Cum arăta înainte
Vedeta care a fost forțată să apeleze la intervenții chirurgicale, dar trebuie să apară așa în public. Cum...
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia, potrivit specialiștilor
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți... Catine.ro
Nici măcar fanii n-au recunoscut-o pe stradă. Ce vedetă îndrăgită s-a „ascuns” în văzul tuturor
Nici măcar fanii n-au recunoscut-o pe stradă. Ce vedetă îndrăgită s-a „ascuns” în văzul tuturor
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare Jurnalul
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri UseIT
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x