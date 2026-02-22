Puțini sunt cei care știu că Andreea Marin mai are o soră, pe nume Cristina. Iată cum arată!

Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare cu Cristina. Cât de bine seamănă cele două | Captură Instagram

Deși este una dintre figurile emblematice din televiziunea românească, Andreea Marin și-a ținut departe familia de lumina reflectoarelor. Puțini știu, însă, că fosta prezentatoare TV mai are o soră, pe nume Cristina. Deși nu seamănă fizic, cele două împart aceeași frumusețe, dar și o poveste de viață impresionantă.

Citește și: Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față”

Cum arată Cristina, sora Andreei Marin

În timp ce Andreea Marin este cunoscută de toată țara, sora vedetei a ales să își construiască o viață ferită de lumina reflectoarelor. Inteligentă, dar și de o frumusețe aparte, Cristina Chiser are părul blond, ochii albaștri și trăsături care nu o fac ușor de confundat cu sora ei. Cu toate acestea, cele două împart același zâmbet superb.

Articolul continuă după reclamă

AICI IMAGINI CU SORA ANDREEI MARIN:

Legătura dintre Andreea Marin și sora ei este una extrem de puternică. Ambele au o ambiție de fier și sunt determinate să reușească în tot ceea ce își propun, având în vedere că au dus o viață care nu le-a ținut departe de încercări.

Citește și: Ședința foto incendiară a Andreei Marin la împlinirea vârstei de 51 ani. Decolteul cu care a atras atenția fanilor

Cu ce se ocupă Cristina Chiser. Sora Andreei Marin este mai mică cu patru ani

Cristina Chiser este mai mică cu patru ani decât Andreea Marin. Din punct de vedere profesional, sora vedetei s-a orientat către mediul de afaceri. De-a lungul timpului, Cristina a experimentat antreprenoriatul în domeniul culinar, deținând, în trecut, o pizzerie, dar și un restaurant, potrivit tvmania.ro.

Relația strânsă dintre Andreea Marin și sora ei a fost consolidată și de suferința trăită în copilărie. Cele două surori au fost marcate profund de pierderea mamei lor, care s-a stins din viață într-un accident tragic de mașină, pe când ele erau doar niște copile. Această dramă le-a unit și mai mult, făcându-le să prețuiască familia.

Obiceiul pe care Andreea Marin îl avea la începutul carierei în televiziune

Andreea Marin nu a ezitat să scoată la iveală un detaliu despre care puțini știau. Se pare că „Zâna Surprizelor” obișnuia să împrumute haine de la familie sau de la prietene la începutul carierei sale.

„Da, împrumutam lucruri de la prietene, mi se pare un obicei chiar simpatic. Și între surori ne împrumutam hainele și făceam schimb, căutam să schimbăm accesoriile, nu că aveam prea multe, pentru că nu erau vremurile, dar ca să pară ceva nou”, a povestit prezentatoarea TV.