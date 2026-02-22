Antena Căutare
Carmen Grebenișan, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fanii influenceriței. Cum arăta când era mică

Carmen Grebenișan, fosta concurentă de la Dancing on Ice și Asia Express, a postat recent pe Insta Story mai multe imagini cu ea din copilărie.

Publicat: Duminica, 22 Februarie 2026, 08:00
Iată imaginile cu Carmen din copilărie pe care le-a găsit într-un album foto.

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai apreciate influencerițe din țară, care și-a câștigat notorietate prin campaniile pe care le pregătește pentru diferite branduri de lux, de la branduri de fashion și make-up, la branduri de îngrijire personală și mobilier.

Carmen a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu 4 luni, iar alături de partenerul ei, Cristi, tânăra blondină trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei.

Imaginile cu Carmen Grebenișan din copilărie i-au înduioșat pe fani

Proaspăta mămica trăiește clipe memorabile alături de fiul ei, Kadri, care îi înseninează zilele. Chiar dacă perioada postpartum este minunată atunci când îi vede zâmbetele bebelușului ei, Carmen a recunoscut de mai multe ori pe rețelele de socializare că a trecut și prin momente dificile.

Faptul că nu reușește să se recunoască uneori în oglindă și că perioada de alăptare poate veni cu obstacole a făcut-o pe Carmen să vorbească deschis despre recuperarea unei mame după naștere. Chiar dacă influencerița a făcut mult sport înainte de naștere și se aștepta să își recapete mai rapid silueta de dinainte de a rămâne însărcinată, Carmen a rămas surprinsă să vadă că are un ritm diferit și că nu trebuie să pună presiune pe corpul ei, dând un exemplu proaspetelor mămici.

Recent, ea a dezvăluit că a trecut printr-o pierdere copleșitoare, după ce bunicul ei a decedat. Vedeta a postat recent mai multe imagini cu el pe Insta Story și, răsfoind albume foto, a postat și mai multe poze cu ea de când era doar o copilă.

În fotografii se vede asemănarea izbitoare dintre ea și fiul ei, Kadri, care i-a moștenit toate trăsăturile și chiar și zâmbetul.

Urmăritorii ei au reacționat imediat, fiind înduioșați de imaginile cu Carmen din copilărie. Influencerița și-a amintit cu drag de vremurile când mergea la bunici, când îi făceau toate poftele și reușea să petreacă timp cu ei atunci când erau în viață. Acum proaspăta mămică se simte copleșită de dor după pierderea recentă a bunicului ei.

