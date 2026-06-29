Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Ediția din 29 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Claudia Băcuță, specialistă în astrologie, ne spune ce ne pregătesc astrele și care sunt principalele influențe ale zilei pentru fiecare zodie. Berbecii revin asupra unei decizii importante, Taurii rezolvă sau reevaluează anumite acte și documente, Gemenii redeschid discuțiile legate de bani, iar Fecioarele își reconsideră planurile de viitor. Află ce mesaje transmit astrele și cum pot influența acestea deciziile, relațiile și proiectele fiecărei zodii.

Luni, 29.06.2026, 10:27