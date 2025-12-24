Super Neatza, 24 decembrie 2025. Cum ne protejăm de viroze și răceli în vacanța de iarnă

Ediția din 24 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Ana-Maria Apostol, medic primar ORL, explică ce măsuri simple putem lua pentru a ne menține sănătoși în sezonul rece și cum putem preveni răcelile, virozele și infecțiile gâtului sau urechilor. Specialistul vorbește despre cele mai frecvente greșeli pe care le facem iarna, semnele care ar trebui să ne trimită la medic și cum să ne bucurăm de vacanță fără neplăceri, atât noi, cât și copiii.

Miercuri, 24.12.2025, 08:47