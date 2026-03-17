Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Video cu mesajul oficial al președintelui României

Președintele României, Nicușor Dan, a donat sânge în cadrul unei inițiative organizate de Administrația Prezidențială, menite să atragă atenția asupra deficitului de sânge din sistemul medical.

Gestul său a fost însoțit de un mesaj transmis pe conturile sale de socializare, prin care a încurajat românii să se implice în salvarea de vieți prin donarea de sânge.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Suntem semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a transmis Nicușor Dan pe platformele online.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, transformată pentru câteva ore într-un spațiu al solidarității și al responsabilității sociale.

„Administrația Prezidențială a găzduit această inițiativă cu scopul de a atrage atenția asupra nevoii critice de rezerve de sânge în sistemul medical.

Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge”, a adăugat președintele.

Acțiunea s-a desfășurat sub supravegherea cadrelor medicale, iar Nicușor Dan a mulțumit tuturor celor care i s-au alăturat. Mai multe persoane au donat sânge alături de președinte, demonstrând solidaritate și implicare civică.

De asemenea, acesta a adresat mulțumiri speciale personalului medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale „Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu”, subliniind că donarea de sânge poate fi făcută aici zilnic, între orele 07:00 și 12:00.

Ce mesaj a avut Nicușor Dan pentru oameni

Gestul lui Nicușor Dan vine într-un context în care resursele de sânge din România se află sub presiune, iar inițiativele de acest fel pot salva vieți.

Prin exemplul său, președintele transmite un mesaj puternic: implicarea individuală contează, iar solidaritatea face diferența.

Evenimentul de la Palatul Cotroceni a fost un moment simbolic, dar și un apel real la responsabilitate civică, demonstrând că fiecare gest de bunătate poate avea un impact major în societate.

