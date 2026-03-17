Keanu Reeves vine în România în 2026. Unde va fi prezent actorul

Keanu Reeves vine în România în 2026 alături de trupa sa Dogstar, într-un concert unic. Trupa rock alternativ va lansa și noul album All In Now, iar fanii se pot pregăti pentru un turneu internațional și un show memorabil

Keanu Reeves vine în România în 2026, iar vestea a luat prin surprindere fanii actorului canadian. Este un moment unic, așteptat cu nerăbdare de miile de admiratori din întreaga țară. Keanu Reeves va urca pe scenă în postura de artist muzical, alături de trupa sa, Dogstar, într-un eveniment care promite să fie unul memorabil.

Dogstar este trupa fondată de Keanu Reeves, în care acesta cântă la chitară bas. Alături de el sunt Bret Domrose (voce și chitară) și Robert Mailhouse (tobe). Trupa abordează stilul rock alternativ și a fost înființată în anul 1994.

Inițial, Dogstar s-a destrămat în 2002, însă s-a reunit în 2020, surprinzând fanii vechi și atrăgând public nou. Formația canadiană are o discografie de patru albume: Our Little Visionary, Happy Ending, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees și All In Now.

În 2026, Keanu Reeves și trupa sa vor participa la un festival celebru, care se va desfășura între 16 și 19 iulie. Cei care își doresc să-l vadă pe actor alături de Dogstar trebuie să fie prezenți la Castelul Bánffy, din Bonțida, județul Cluj. Evenimentul promite o experiență unică pentru fanii actorului, care îl cunosc mai ales din filmele Matrix sau John Wick, dar care acum îl vor vedea pe scenă în rolul de muzician.

Trupa Dogstar lansează un album nou în 2026

Dogstar a anunțat lansarea celui mai nou album de studio, All In Now, programat pentru 29 mai 2026, prin propria casă de discuri, Dillon Street Records. Primul single, care poartă același nume ca albumul, a fost deja lansat și a stârnit interesul fanilor. Această revenire marchează sfârșitul unei perioade lungi de pauză, cauzată de proiectele personale ale membrilor.

După succesul filmului Matrix din 1999, programul lui Keanu Reeves a devenit extrem de încărcat, iar Bret Domrose s-a concentrat pe cariera solo, producând muzică pe cont propriu, iar Robert Mailhouse și-a continuat activitatea de actor. În perioada pandemiei, cei trei membri au început să se întâlnească pentru sesiuni muzicale, iar din aceste întâlniri a apărut ideea reunirii trupei și a pregătirii unui nou album.

În plus, Dogstar a pregătit un turneu extins în America de Nord și Europa, care se va desfășura între 28 mai și 3 septembrie 2026. Fanii se pot aștepta la un spectacol complet, care va include atât hiturile vechi, cât și piesele noi de pe albumul All In Now.

Reîntoarcerea lui Keanu Reeves pe scenă ca muzician confirmă pasiunea sa pentru muzică și dorința de a împărtăși această latură artistică cu publicul internațional.