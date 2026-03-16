A fost o mare frumusețe de la Hollywood, dar a ajuns să caute prin tomberoane. Imagini îngrijorătoare cu vedeta care făcea furori

Paparazzii au surprins-o pe străzile din Los Angeles, în timp ce căuta prin tomberoane după mâncare.

A fost superbă, celebră și admirată la Hollywood, însă, de câțiva ani, a ajuns să trăiască pe străzi. Este vorba despre Loni Willison, fost model de succes și fosta soție a lui Jeremy Jackson, actorul din „Baywatch”.

Imagini îngrijorătoare cu fosta soție a lui Jeremy Jackson, starul din „Baywatch”

Recent, paparazzii au surprins-o pe străzile din Los Angeles, în timp ce căuta prin tomberoane după mâncare.

În vârstă de 42 de ani, Loni Willison a ajuns de nerecunoscut! Este murdară, nu mai are grijă de aspectul ei fizic, este vizibil mai slabă și complet desprinsă de viața celebră pe care o trăia cândva.

Imaginile sunt greu de privit și o surprind în haine deteriorate, cu o privire pierdută, care nu mai amintește deloc de blonda focoasă care făcea senzație pe copertele revistelor și apărea pe micile ecrane.

În anul 2012, Loni Willison s-a căsătorit cu actorul Jeremy Jackson, cunoscut pentru rolul lui Hobie, fiul salvamarului Mitch Buchannon. Relația lor s-a transformat într-un coșmar. Potrivit lui Loni, cei doi au avut o relație foarte violentă, care a escaladat până în punctul în care Jackson a încercat să o stranguleze în timp ce se afla în stare de ebrietate. Cei doi au divorțat cu mare scandal în anul 2014, potrivit unei surse.

Loni Willison a mărturisit că „nu mai poate trăi înăuntru”, pentru că cineva a electrocutat-o în fiecare zi, timp de un an, iar acum nu poate fi expusă la electricitate, mai notează sursa citată mai sus.

În același timp, mass-media vorbește despre problemele ei psihice și despre dependența de alcool și droguri. Loni a încercat să își refacă viața și a lucrat o perioadă ca asistentă într-un cabinet de chirurgie estetică. Însă, din cauza datoriilor mari, fostul model și-a pierdut locuința și a ajuns să trăiască pe străzi.

În interviurile rare pe care le-a acordat de-a lungul anilor, Loni Willison a dezvăluit că nu își dorește să fie internată, motiv pentru care a ales să trăiască pe străzi. Cu toate că foștii colegi și apropiații au încercat, de nenumărate ori, să o convingă să accepte ajutor, fosta celebritate a refuzat, explicând că se simte mai liberă trăind așa.

