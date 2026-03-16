Cum arată azi sultana Hurrem și Suleiman Magnificul din celebrul serial. Fanii au fost în extaz: „Ea este ca un înger!”

Actorii care au dat viață personajelor principale în serialul de mare succes „Suleyman Magnificul” au participat, recent, la un eveniment, iar fanii au fost în extaz când au văzut fotografiile cu ei.

Meryem Uzerli și Halit Ergenc au participat, alături de alte vedete din Turcia, la Premiile Joy 2026 din Riyadh, capitala Arabiei Saudite, la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit unei surse.

După eveniment, au început să circule pe internet numeroase fotografii și videoclipuri, care au fost primite cu entuziasm de fanii serialului „Suleyman Magnificul” (2011-2014). Unii dintre au creat chiar colaje pentru a-i prezenta pe actori împreună, lucru care a stârnit nostalgie și un val de reacții pozitive. În fotografiile oficiale, cei doi actori au pozat separat, mai notează sursa citată mai sus.

Cum arată Meryem Uzerli și Halit Ergenc la peste un deceniu de la lansarea serialului „Suleyman Magnificul”

La Premiile Joy 2026, Meryem Uzerli a strălucit la propriu într-o rochie decorată cu pietre semiprețioase, de la casa de modă Khaled & Marwan.

„Actorii mei preferați, superbi ca întotdeauna”/„Ea este ca un înger”/„Cât sunt de frumoși”, au fost doar câteva dintre mesajele fanilor, potrivit sursei.

În ce proiecte au mai fost implicați Meryem Uzerli și Halit Ergenc

Cel mai recent serial în care a jucat Meryem Uzerli, în vârstă de 43 de ani, se numește „Familia Şakir Pasha: Miracole şi Scandaluri”. Povestea scoate la iveală relațiile misterioase din cadrul familiei, dar și o dramă care captivează. Meryem Uzerli îi dă viață personajului Rozali.

La rândul său, Halit Ergenc, în vârstă de 55 de ani, a jucat în serialul „Kral Kaybederse” (2025), interpretând rolul lui Kenan Baran. Actorul a avut mai multe schimbări de look pentru acest rol, pentru că personajul său este prezentat la vârste diferite.

Adaptat după romanul cu același nume al lui Gülseren Budayıcıoğlu, serialul urmărește evenimentele care se desfășoară atunci când Kenan Baran, care suferă de tulburare de personalitate narcisistă după ce a fost crescut ca un rege de mama sa, o înșală pe soția sa, Handan, cu o femeie pe nume Fadi, potrivit unei surse.

După o pauză de patru ani, producția marchează revenirea pe micile ecrane a lui Halit Ergenc, cunoscut pentru rolurile sale în „O mie și una de nopți, „Patria mea ești tu!” și „Suleyman Magnificul”.