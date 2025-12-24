Super Neatza, 24 decembrie 2025. Mituri despre preparatele de sărbători. Ce putem consuma și ce este bine de evitat

Ediția din 24 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Ruxandra Pleșea, medic specialist în diabet zaharat, vorbește despre cele mai frecvente mituri legate de preparatele tradiționale de sărbători și explică ce este cu adevărat important pentru sănătate. Discuția aduce claritate și echilibru, cu sfaturi simple care ne ajută să ne bucurăm de mese festive fără vinovăție și fără riscuri inutile.

