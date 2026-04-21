Super Neatza. Tot ce trebuie să știi despre vizitele la ginecolog pentru monitorizarea sarcinii

Ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Amira Moldoveanu, medic primar obstetrică-ginecologie, explică ce presupune un parcurs medical corect, de la prima ecografie de confirmare până în pragul nașterii. Află care sunt analizele obligatorii, importanța morfologiilor fetale și frecvența vizitelor la cabinet. Dr. Amira Moldoveanu ne învață cum să interpretăm semnele corpului și de ce o relație strânsă cu medicul tău ginecolog elimină riscurile și anxietatea în cele nouă luni de așteptare.

