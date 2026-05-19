Home Neatza cu Răzvan și Dani Info medical Super Neatza. Ce transformă mâncarea sănătoasă în eșec? Factorii din umbră care ne sabotează
Ediția din 19 mai 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Anca Hâncu, medic nutriționist, vine în platou pentru a demonta mitul conform căruia alimentația curată rezolvă toate problemele de sănătate. Specialistul explică în detaliu care sunt pilonii nevăzuți care ne dictează starea de bine: de la calitatea somnului și managementul stresului, până la sedentarism, componenta genetică și impactul pe care starea noastră emoțională îl are asupra digestiei și a greutății. Află de ce kilogramele în plus sau lipsa de energie pot persista chiar și sub o dietă corectă și cum poți privi sănătatea ca pe un întreg, nu doar ca pe un număr de calorii.
Marti, 19.05.2026, 10:11
