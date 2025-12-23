Super Neatza, 23 decembrie 2025. 5 sfaturi last minute ca să arătăm și să ne simțim bine de sărbători

Ediția din 23 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Diana Baicu, skintellectual, oferă cinci sfaturi last minute care ne ajută să arătăm și să ne simțim bine de sărbători. De la îngrijirea pielii și mici ajustări în rutina de beauty, până la obiceiuri simple care contribuie la starea de bine, recomandările sunt ușor de aplicat și potrivite pentru perioada aglomerată dinaintea sărbătorilor.

Marti, 23.12.2025, 11:17