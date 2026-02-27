Jurnalista Teodora Tompea se alătură echipei Observator Antena 1. O nouă dimensiune a ştirilor, la Observator 16, din 2 martie

Antena Căutare
Echipe Observator Antena 1 se mărește! Jurnalista Teodora Tompea va prezenta știrile Observator 16 din 2 martie 2026.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Februarie 2026, 18:22
Jurnalista Teodora Tompea va prezenta Observator 16 | Antena 1/observator

Din această primăvară, Teodora Tompea, jurnalist cunoscut pe piața media pentru cariera construită cu rigoare și profesionalism, aduce, de luni până vineri, de la ora 16.00, la Antena 1, informații clare și povești puternice.

„Aștept cu nerăbdare să fiu cea care vă aduce cele mai importante știri din fiecare după-amiază. Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. Informația verificată, echilibrul, responsabilitatea, contextul și perspectiva rămân regulile după care mă ghidez. Vă aștept de luni până vineri, la ora 16.00, la Observator. Sunt bucuroasă să pot contribui, la consolidarea încrederii telespectatorilor în jurnalismul de calitate, la Antena 1”, a declarant Teodora Tompea.

Jurnalist cu peste 17 ani de experiență, Teodora Tompea și-a construit o reputație solidă, și-a conturat stilul echilibrat, s-a remarcat prin profesionalism, claritate și capacitatea de a gestiona subiecte complexe cu obiectivitate și fermitate. De-a lungul carierei sale, a acoperit evenimente majore din actualitatea internă și internațională, fiind recunoscută pentru interviuri importante, abordări analitice și o prezență editorială puternică, dezvoltând o voce jurnalistică clară și echilibrată. Această expertiză o aduce acum în fața telespectatorilor Antena 1, la ediția de după-amiază a Observator.

Observator 16 – povești puternice, relevante și actuale

Fiecare după-amiază, la Observator 16, va oferi un echilibru între actualitate și inspirație, între fapte și emoție. Un jurnal gândit pentru oamenii care vor să fie informați, dar și pentru cei care caută în știri un motiv să continue, să acționeze, să viseze. O lecție despre curaj, echilibru și pasiune pentru adevăr, construită în jurul poveștilor care contează, cu reportaje care surprind curajul și determinarea oamenilor, cu interviuri care aduc profunzime și cu momente care inspiră, într-un format dinamic, adaptat ritmului cotidian.

De luni până vineri, la Antena 1, Observator 16 înseamnă informație, responsabilitate și inspirație – alături de Teodora Tompea.

Observator 16 se vede în direct, la Antena 1, și pe antenaplay.ro. Toate materialele sunt și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator, Instagram Observator și Tik Tok Observator. Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop pe canalul de WhatsApp Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

