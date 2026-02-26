Antena Căutare
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână: „Aveam impresia că...”

Cristian Vâlcan, fratele lui Radu Vâlcan, și soția lui s-au întâlnit cu o situație neașteptată atunci când au luat decizia de a se muta din vechiul apartament. Aceștia nu au putut sta mai multe de 20 de ore în noua locuință. Iată care este motivul.

Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 17:15 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 17:53
Cristian Vâlcan, fratele lui Radu Vâlcan, și soția lui s-au întâlnit cu o situație neașteptată atunci când au luat decizia de a se muta din vechiul apartament | Instagram

Cristian Vâlcan și soția lui, Iza, au fost prezenți în platoul emisiunii Spynews TV unde au povestit despre motivul pentru care au ajuns să se mute de trei ori într-o săptămână. Se pare că aceștia s-au confruntat cu o situație la care nu se așteptau.

După un an de locuit în vechiul apartament, fratele lui Radu Vâlcan și cumnata lui au luat decizia de a se muta. Cei doi și-au dorit un loc liniștit, fără prea multă gălăgie, iar ceea ce au găsit în noua locuință i-a făcut să plece imediat.

De ce s-au mutat Cristian Vâlcan, fratele lui Radu Vâlcan, și soția lui de trei ori într-o săptămână

Cristian Vâlcan și partenera lui, Iza, au avut parte de o surpriză neplăcută în prima seară petrecută în noul apartament. Aceștia nu s-au putut odihni din cauza zgomotelor pe care le făcea vecina de lângă.

Mai mult, cei doi au rămas uluiți atunci când au tras draperiile de la fereastră și au văzut că în fața blocului lor se află un cimitir.

„Problema e mai mult la mine. Eu am probleme cu zgomotele. Nu suport gălăgia și țin foarte mult la odihnă. Noi stăteam chiar aici, vizavi.”, a dezvăluit Cristian Vâlcan despre peripeția de care a avut parte.

„Acum avem liniște. Nu vă imaginați că erau zgomote ieșite din comun. Având în vedere că sunt construcții noi, bloc nou, vă dați seama că de sus se aude chiar și cum pășește vecinul. În câte blocuri am stat cam în toate am simțit aceeași problemă. (...) Noi, cumva, în apartamentul acesta, în care ne mutasem de la primul apartament în care am locuit timp de un an, am mers la vizionare seară pentru că doar atunci aveam timp. Și ne-a plăcut foarte tare.

A rămas greu pe Cristi. Pentru că eu am plecat la un congres în Paris, iar el a trebuit să mute toate bagajele din apartamentul vechi în cel nou. În momentul în care m-am întors din Paris am avut prima noapte acolo. Abia așteptam, m-am pus în pat și vecina trăgea apa. Avea impresia că femeia are baia la noi în cameră. I-am zis lui că este mai rău decât în partea cealaltă!”, Iza, soția lui Cristian Vâlcan.

„Eu îl înțeleg și mă mut și eu după el. Nu comentez!”, a mai adăugat ea, în glumă.

În cele din urmă, Cristian Vâlcan și soția lui au ajuns în apartamentul unui prieten. Deși este nevoie de o mică renovare, aceștia se simt foarte bine în noua locuință.

Comentarii


