Super Neatza, 23 decembrie 2025. Cum privim singurătatea în perioada sărbătorilor
Ediția din 23 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Gabriela Saulea, trainer în relații, vorbește despre singurătatea de sărbători și despre felul în care aceasta poate fi percepută ca libertate sau ca eșec. Discuția aduce în prim-plan presiunea socială specifică acestei perioade, așteptările legate de familie și cuplu, dar și modul în care ne raportăm la propria stare emoțională.
Marti, 23.12.2025, 11:12