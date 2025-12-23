Super Neatza, 23 decembrie 2025. Cum protejăm animalele de companie de zgomotele puternice de sărbători
Ediția din 23 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Andreea Guda, medic veterinar, explică cum putem proteja animalele de companie de zgomotele puternice din perioada sărbătorilor. În acest material, specialistul vorbește despre reacțiile frecvente ale câinilor și pisicilor la artificii și petarde, dar și despre măsurile simple care pot reduce stresul și anxietatea acestora.
Marti, 23.12.2025, 10:12