Super Neatza, 24 decembrie 2025. Activități simple și frumoase de făcut cu copiii în așteptarea lui Moș Crăciun

Ediția din 24 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Ramona Costenco, fondator de școală și grădiniță, vorbește despre activitățile simple și educative pe care părinții le pot face alături de cei mici în zilele de dinaintea Crăciunului, de la jocuri care stimulează imaginația și emoțiile, până la ritualuri care creează amintiri și îi ajută pe copii să înțeleagă bucuria așteptării.

Miercuri, 24.12.2025, 09:58